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Facebook數位公民行動教室前進竹市 教判別不實消息

2019-11-26 17:35聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

Facebook為擴大宣導數位素養，今天在新竹市推出Facebook數位公民行動教室，首度將大型卡車改造為「數位公民行動教室」舉辦互動體驗，透過趣味遊戲傳達數位素養。新竹市副市長沈慧虹也親自參與體驗互動遊戲，並表示「人手一機的世代，打撃網路不實訊息」數位公民、資訊素養要從小培養。

沈慧虹表示，新竹市是一個網路重度使用的都市，網路傳播效應深深影響市民生活的實體世界，台灣近年深受不實資訊所苦，假新聞使大眾辨別資訊不自由，假網購平台造成錢財損失，新竹市認同Facebook本著企業使命在台灣啟動巡迴列車，讓新竹市民有機會能透過行動列車，三階段的互動式體驗，讓閱讀者對媒體訊息有更多的判斷能力，而數位公民、資訊素養需從小培養。

Facebook公共政策部經理陳奕儒表示，Facebook 將數位公民（We Think Digital）培育計畫帶進台灣後，已於北中南東部等 15 個縣市舉辦 30 多場宣導講座，培育超過5千多位的數位公民，也打造「數位公民行動教室」，將線上教材課程實體化，讓民眾在輕鬆的過程中學習數位素養的知識，有興趣的民眾也可以在臉書搜尋「我是數位公民」粉絲頁，進一步了解巡迴列車活動。

教育處長黃錦能表示，隨著數位社群使用年紀的下降，所有的使用者不分成人還是學生，都應具有思辨真偽能力，除配合教育部宣導e teacher 中小學網路素養與認知計畫，也推動媒體素養教育基地計畫，提供中小學生資訊倫理課程，藉由時事引導孩子，透過學習正確且有幫助的資訊素養，打造良好網路互動、培養數位思辨能力。

教育處表示，「Facebook數位公民行動教室」以數位公民三部曲規劃互動遊戲，主題包含了保護數位身分與足跡、打造良好網路互動與培養數位思辨能力，讓民眾能輕鬆學習數位素養的知識，完成闖關學習，即可獲得Facebook限定精美禮物，新竹大遠百動現場也設置拍照打卡區，活動持續至今晚7時結束，後續全台巡迴活動資訊，請上「數位公民（We Think Digital）」臉書專頁查詢。

Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在...
Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在...
Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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Facebook數位公民行動教室今天在新竹市首度登場，自上午11時至晚間7時，在新竹市大遠百入口廣場推出限定闖關活動，完成可獲FB公司精美禮物。記者張雅婷／攝影
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素養新竹列車

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