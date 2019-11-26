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快來！「桃音降臨．前導派對」30日壓軸最終場

2019-11-26 17:24聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

「桃園流行音樂露天劇場」設置於青埔桃園機場捷運A17站旁，未來將成為北台灣重要的流行音樂場域，預計於明年11月落成，為此，桃市府藝文設施管理中心以流行音樂為主題，結合多種時下年輕人喜愛的音樂曲風，在舉辦「桃音降臨．前導派對」行動演唱會，本周六（30日）將在大溪橋頭停車場及桃園藝文廣場迎來最終場。

桃園流行音樂露天劇場會興建可容納1萬5千人的露天草地廣場，內部設施還包括演出人員休息室、辦公室空間、公共廁所及地下停車場，預計將於明年11月完工，為配合流行音樂劇場正式營運前進行暖身，市府安排24組高人氣表演團體站上行動舞台車，將時下年輕人最喜愛的3大流行音樂曲風「搖滾、嘻哈、電子音樂」帶進商圈、夜市、著名景點及購物中心。

本周六(30日)大溪橋頭停車場下午2點至4點，將由入圍金音獎最佳新人及最佳樂團的新民謠搖滾樂團「The Tic Tac」開場演出，另還有參加音樂選秀節目「聲林之王2」的高人氣嘻哈歌手屁孩，以及校園學生風為主軸的電音女子組合「HIGH SKOOL」，號召大溪的年輕氣息與青春活力。

晚間7點至9點則將於桃園藝文廣場迎來壓軸最終場，由創作Trance、Dubstep、EDM、電影配樂等多種曲風的知名DJ「Chih」、2019年推出新曲即獲得YouTube80萬瀏覽數的新生代嘻哈歌手「JAYRoll」、和剛發行新專輯、征服千人專場的民謠龐克樂團「傷心欲絕」，詳細資訊可至「中壢藝術館」及「桃音降臨‧前導派對」臉書粉絲專頁查詢。

桃市府藝文設施管理中心以流行音樂為主題，結合多種時下年輕人喜愛的音樂曲風舉辦「桃...
桃市府藝文設施管理中心以流行音樂為主題，結合多種時下年輕人喜愛的音樂曲風舉辦「桃音降臨．前導派對」，30日將在大溪橋頭停車場及桃園藝文廣場迎來最終場。圖／桃市文化局提供
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桃市府藝文設施管理中心以流行音樂為主題，結合多種時下年輕人喜愛的音樂曲風舉辦「桃...
桃市府藝文設施管理中心以流行音樂為主題，結合多種時下年輕人喜愛的音樂曲風舉辦「桃音降臨．前導派對」，30日將在大溪橋頭停車場及桃園藝文廣場迎來最終場。圖／桃市文化局提供
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劇場樂團停車場

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