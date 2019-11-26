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竹東中興河道空間再造計畫開工 預計明年底完工

2019-11-26 16:36聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府爭取營建署補助執行的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」，今...
新竹縣政府爭取營建署補助執行的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府爭取營建署補助執行的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」，今天舉行開工動土典禮，工程補助總經費1億元，規劃重塑中興河道兩岸空間並改善附近人行步道，期望透過工程大幅提升竹東鎮的市容及生活品質。

楊文科表示，此項工程對竹東鎮來說為革命性改變，期望能使竹東鎮升格為市；羅吉祥也說，未來工程完工後，維護管理也很重要，期望縣府能協助規畫，使建設更完善。

縣府交旅處表示，計畫以將竹東打造成慢活城鎮為主軸，透過步行空間延伸，以中興河道兩岸，自火車站、中央市場並延伸至樹杞林文化館等，改善步行及地景空間等。

此項工程由內政部營建署補助8000萬、地方自籌2000萬，工期為365日曆天，施工範圍為中興河道全長700公尺兩岸空間重塑，主要施作規劃有改善河道周邊景觀為樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、河道開蓋、戲曲公園、欖仁水岸。

其中五峰地景遊戲場預計設置親子沙坑、體健設施區、五峰山眺望台，讓大小朋友有更多玩樂及遊憩空間，樹杞林文化館旁，也將增加樂活廣場給民眾使用，欖仁水岸增加觀景平台、景觀綠牆，也期望能提升水岸空間品質及市容。

另外，工程也計畫改善仁愛圓環、東林路、中正路、長安路、樹杞林文化館外部空間，共15000平方公尺人行步道空間，另預計增加公園空間、綠美化約2500平方公尺，帶動觀光旅遊、產業發展等，工程預計明年底完工。

新竹縣政府爭取營建署補助執行的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」，今...
新竹縣政府爭取營建署補助執行的「竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫」，今天舉行開工動土典禮。記者陳斯穎／攝影
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