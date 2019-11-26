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竹市議員關心2021台灣燈會交通 建議18尖山設燈區

2019-11-26 15:15聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市將於2021年首度舉辦台灣燈會，為期10天的燈會預估每天吸引100萬人潮，交通問題今天成為市議會質詢焦點，市議員黃文政也建議十八尖山設燈區，可以疏解新竹公園主燈區的人潮與車潮，市長林智堅答詢指出，燈會能否成功，除了內容，交通更是關鍵，市府緊鑼密鼓籌畫，十八尖山是否設燈區也會研議。

新竹市將於2021年2月26日至3月7日舉辦台灣燈會，規畫車站、護城河、文化、隆恩圳、東大路及新竹公園主燈區共6大燈區，因都位於市區，市府預估10天可以吸引8百萬到1千萬人次，交通問題引起多名議員關注。

市議員黃文政指出，竹市腹地較小，辦燈會壓力較大，尤其主燈區設在新竹公園，大量人潮入停車及接駁都成問題，建議十八尖山設燈區，以人行步道綠帶銜接，山上辦燈會是創舉，也是另類城市行銷，打造十八尖山森行美學，更可分散主燈區的人潮、車潮。

市議員黃美慧則舉新竹空軍基地開放參觀為例，造成周邊交通夢靨，2010年開放時1天湧入15萬人次，周邊交通停擺，居民回家不易，2017年1天湧入17萬人次，雖有交通疏導及接駁，但東大路還是塞車，她擔心燈會1天湧入100萬人次，不知又會癱瘓那些地區。

市議員陳啟源指出，竹市曾辦過多次大型活動，但燈會每天可能吸引百萬人次，初估台鐵、高鐵燈會期間每天疏運量約17萬多，其餘搭遊覽車或自行開車，希望市府好好規畫，以免造成交通夢靨。

林智堅說，燈會能否成功，除了內容，交通更是關鍵，希望遊客都搭乘大眾運輸工具，市府積極與台鐵、高鐵洽商合作疏運，搭台鐵的遊客可以步行到燈區，高鐵則用接馭車，自小客車則管制在外圍，用接駁方式進市區，籌備工作還有1年時間，正緊鑼密鼓規畫中。

至於十八尖山是否設燈區，林智堅說，燈會希望遊客在竹市留宿2、3天，日夜都會安排活動，會先規畫城市散步小旅行，把人潮帶到十八尖山，因十八尖山是重要的生態環境，夜間活動擔心光影是否造成影響， 會請相關局處研議。

新竹市將於2021年首度舉辦台灣燈會，設6大燈區，市議員黃文政建議十八尖山也設燈...
新竹市將於2021年首度舉辦台灣燈會，設6大燈區，市議員黃文政建議十八尖山也設燈區，紓解主燈區人潮與車潮。記者黃瑞典／攝影
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台灣燈會十八尖山新竹

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