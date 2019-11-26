圖書館也是健身房 國資圖全國首創「夜跑教室」

2019-11-26 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



國立公共資訊圖書全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識，打造「閱讀Ｘ運動」雙贏風貌。記者喻文玟／台中報導 分享 facebook 誰說圖書館只能看書！國立台中資訊圖書館今年再挑戰創意，近年來民眾喜愛的體適能、跑步、騎自行車、瑜珈等運動，2019台灣閱讀節國資圖推「閱讀無限：閱動悅精彩」，結合閱讀vs.運動，甚打造「圖書館不只是圖書館，圖書館也是健身房」，讓民眾來圖書館也能運動。

國資圖館長劉仲成表示，今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識，打造「閱讀Ｘ運動」雙贏風貌。

國資圖創意無限，館方說「閱讀」與「運動」的一靜一動，彷彿《向左走向右走》故事中的主角，總是錯過彼此，今年「閱讀」與「運動」可以在台灣閱讀節相遇。

2019台灣閱讀節「閱動悅精彩」11月30日星期六引爆，規劃辦理有迷你馬拉松體驗賽、開幕活動暨表演、閱動擂台賽、趣味闖關、閱讀大市集、親子律動、手作DIY等活動，每一項都緊扣著閱讀的元素，希望民眾從活動中領略運動與閱讀的樂趣。