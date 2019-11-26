親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不法獲利達千萬！西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

圖書館也是健身房 國資圖全國首創「夜跑教室」

2019-11-26 14:16聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

國立公共資訊圖書全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類...
國立公共資訊圖書全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識，打造「閱讀Ｘ運動」雙贏風貌。記者喻文玟／台中報導
分享
誰說圖書館只能看書！國立台中資訊圖書館今年再挑戰創意，近年來民眾喜愛的體適能、跑步、騎自行車、瑜珈等運動，2019台灣閱讀節國資圖推「閱讀無限：閱動悅精彩」，結合閱讀vs.運動，甚打造「圖書館不只是圖書館，圖書館也是健身房」，讓民眾來圖書館也能運動。

國資圖館長劉仲成表示，今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識，打造「閱讀Ｘ運動」雙贏風貌。

國資圖創意無限，館方說「閱讀」與「運動」的一靜一動，彷彿《向左走向右走》故事中的主角，總是錯過彼此，今年「閱讀」與「運動」可以在台灣閱讀節相遇。

2019台灣閱讀節「閱動悅精彩」11月30日星期六引爆，規劃辦理有迷你馬拉松體驗賽、開幕活動暨表演、閱動擂台賽、趣味闖關、閱讀大市集、親子律動、手作DIY等活動，每一項都緊扣著閱讀的元素，希望民眾從活動中領略運動與閱讀的樂趣。

國資圖表示，根據研究閱讀可以增進心智能力，對運動表現有很重要的影響，這場閱讀活動也首創閱動擂台賽競賽遊戲，以及多項閱讀運動闖關遊戲，能測出民眾的閱讀力，還能測出運動的肌耐力。

國資圖館長劉仲成（右二）今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，...
國資圖館長劉仲成（右二）今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識。記者喻文玟／台中報導
分享
國資圖館長劉仲成今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運...
國資圖館長劉仲成今年全國首創在圖書館裡成立「快閃健身房」及「夜跑教室」，並搭配運動類的主題書展，將知識導入運動裡讓民眾獲得許多專業的運動常識。記者喻文玟／台中報導
分享

圖書館健身

相關新聞

竹市議員關心2021台灣燈會交通 建議18尖山設燈區

2019-11-26 15:15

去年100多分鐘審查4個局預算 桃議會今審警局花2小時

2019-11-26 13:53

影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17

苗栗用「救命錢」補助社區活動？議員批浮濫動支

2019-11-26 12:29

竹市新增11棵列管老樹 百年茄苳、老樟樹納入保護

2019-11-26 10:41

影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33

移工娶台妻學美髮 剪出新人生

2019-11-26 00:05

竹縣消防猛男月曆 快拿發票去換

2019-11-25 23:58

龜山金山光峰社區海砂屋 都更過關

2019-11-25 23:53

把關遠化空汙 環保每周到廠稽查

2019-11-25 23:46

遠東化纖半年2空汙 民眾凍未條

2019-11-25 23:41

高齡失智 照樣可投入服務業

2019-11-25 23:19

全國語文賽 竹市12生奪特優 3人更拿下原民語優勝

2019-11-25 23:11

桃園智慧雙語創新教學 小學童自然而然使用英語

2019-11-25 19:48

受人點滴湧泉以報 捐100萬元遺愛社區長照

2019-11-25 18:04

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

破舊有障礙的公道五路 華麗變身漂亮人行道、單車道

2019-11-25 17:01

為妻轉職學美髮 新住民剪出穩定新人生

2019-11-25 16:59

鄭正鈐推出新廣告 喊話市府應盡速結合台灣優勢科技

2019-11-25 16:51

新竹市土雞特賣又來了 周末來試吃、喝免費雞湯

2019-11-25 16:48

210名原家中心社工明年跟進加薪 原民會：同工同酬

2019-11-25 14:57

睽違3年！竹縣再出消防猛男公益月曆 憑當月發票可兌換

2019-11-25 14:24

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

竹縣警察局成立空氣槍實驗室 12月1日提供鑑定

2019-11-25 14:23

桃園草漯市地重劃 率先全國採BIM建築資訊模型技術獲獎

2019-11-25 12:11

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

影／國門陸橋封閉施工 平面道路一度回堵

2019-11-25 11:17
看更多

熱門文章

獨／台南要開闢到小港機場快捷公車路線

2019-11-25 16:07

台72線地方殷盼新東大橋交流道 苗縣啟動可行性評估

2019-11-25 17:14

再獲補助8千萬！台東宜蘭秋冬旅補助達2.4億全國最多

2019-11-25 20:18

高雄34名校長列席議會 李喬如要求雙機一定要公開招標

2019-11-26 10:41

老農退休要領1萬或1.5萬？ 邱議瑩、王齡嬌各有想法

2019-11-25 20:19

1280元月票挨批成效差 柯文哲：也許可以再更便宜

2019-11-26 12:15

斗六每晚逾3起檢舉「好臭」 石化空品監測車揪空汙元凶

2019-11-26 11:29

1280月票補助遭疑財政黑洞 預算暫擱置

2019-11-26 00:27

屏東縣永久屋十年聚人氣 房屋不夠學校空間也不夠

2019-11-25 19:15

終於等到了！恆春半島納入偏遠地區地域加給

2019-11-26 12:44

新竹市土雞特賣又來了 周末來試吃、喝免費雞湯

2019-11-25 16:48

南投公園環境難遛孩 議員籲設大型共融遊戲場

2019-11-25 18:27

台南快捷公車 將開到小港機場

2019-11-25 22:46

恆春半島明年納入偏遠加給 人事主管：現實問題仍難解

2019-11-26 11:42

台北放送局變市定古蹟 北投兩座百年公園變文化景觀

2019-11-25 15:50

遠東化纖半年2空汙 民眾凍未條

2019-11-25 23:41

受人點滴湧泉以報 捐100萬元遺愛社區長照

2019-11-25 18:04

注意！新店中正路、北新路月底封閉 7條路可改道通行

2019-11-26 15:00

影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33

農業大縣缺工仍無解？屏東第2選區立委參選人交鋒

2019-11-25 17:37

北投全新社福地標 稻香合署大樓力拚2022完工

2019-11-25 20:20

檢舉達人狂檢舉 新北罰單歲入增5千萬

2019-11-25 18:09

金門第54家診所開設！ 免掛號費、假日也看診

2019-11-26 14:17

新竹偏鄉遭棄置廢氫氟酸 環署追緝業者

2019-11-25 17:58

台南被罵翻的車輛拖吊改變有望 市長承諾逐步收回自拖

2019-11-26 11:13

基隆市今年通報家暴案 男性被害人已達25%比往年高

2019-11-25 18:39

雲林縣醫師公會祝賀謝淑亞進立院 為大家修一例一休

2019-11-25 18:42

掬翠拾煙蔬食餐廳 鹽鹵豆花都是桌邊服務現做的

2019-11-25 23:30

大坑觀音亭傾斜80公分 市府：違建報拆民眾勿入

2019-11-25 17:00

高鐵延伸宜蘭進行式「係金ㄟ」 陳歐珀：非政治操作

2019-11-25 17:58

立委參選出奇招 陳明文推長照王金山騎車Longstay

2019-11-25 21:15

虧雞福來爹林義豐再出招 這次推「善良的心」

2019-11-25 19:12

林筱淇擅改觀旅局組織規程 議員抓包才送市政會議審議

2019-11-26 13:07

這圍牆阻斷人行道 「差150公尺」林俊憲籲還民通行空間

2019-11-26 10:33

12月21日…挺韓vs.罷韓 北南高雄遊行

2019-11-25 23:38

朱立倫友人「無名氏」 9年捐款1.7億

2019-11-26 00:23

影／剪綵反被「中頭彩」 侯友宜大笑：今天要去買彩券

2019-11-25 19:50

埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32

冒風雨也要拍耶誕城網美照 朱立倫：我現在是娛樂業

2019-11-25 20:17

移工娶台妻學美髮 剪出新人生

2019-11-26 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top