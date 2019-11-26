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去年100多分鐘審查4個局預算 桃議會今審警局花2小時

2019-11-26 13:53聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市議今天審查市政府警察局、社會局、原民局、財政局明年度(109年)預算，上午光審查警察局預算就花了約2小時5分鐘，比起去年也是一天審查這4個局的預算只花100多分鐘，也算新紀錄。

議會審查警察局預算後，接著審查社會局預算，因為議員舒翠玲質疑社會局執行中央補助社會福利款執行不力，還有中央補助金額少甚至有「零」的情形，社會局無法很快說清楚，使審查陷入僵持和程序問題，加上議員之間對審查方式有不同意見，舒翠玲提擱置，引來部分議員不同看法，議場氣氛凝重，最後還動用表決擱置未過關。

中午休息前，社會局預算審查進度緩慢，中午休息後再審社會局預算並「加速」，29分鐘審完並通過170多頁約215億元歲出、歲入預算，再來18分鐘審完原民局預算，上下午兩種速度讓新科議員開眼界不禁問「都這樣審預算嗎」？

市議會上午9點開始審查警察局預算，議員關注焦點為交通違規取締，毒品幫派進入校園、新建派出所、性騷擾防治等預算編列情形，同時確認新建蘆竹警分局和小檜溪派出所。

市府主計處表示，市府總預算涵蓋市府27個主管預算和87個單位預算、17個單位預算的分預算，合計131個機關別歲入1104.08億元較上年度增加85.58億元，歲出編列1242.34億元較上年度增加97.23會。議會大會昨天抽籤決定審查市府局處預算順序，結果警察局中籤王，今天第一個審警局預算，接著為社會、原民、財政局。

桃園市議會審查市府預算二讀採聯席審查，上午審查預算前，主席黃婉如先和所有出席議員確認採逐頁逐項審查，無人提出異議下開始審查。

議會審社會局預算一開始火藥味不小，一度動用表決。圖/取自桃園市議會即時畫面
議會審社會局預算一開始火藥味不小，一度動用表決。圖/取自桃園市議會即時畫面
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桃園副市長、主機處長、財政局長幫社會局長向舒翠玲議員說明中央社會福利款補助款編列...
桃園副市長、主機處長、財政局長幫社會局長向舒翠玲議員說明中央社會福利款補助款編列方式。記者鄭國樑/攝影
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警察毒品幫派

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