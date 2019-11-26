去年100多分鐘審查4個局預算 桃議會今審警局花2小時

2019-11-26 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市議今天審查市政府警察局、社會局、原民局、財政局明年度(109年)預算，上午光審查警察局預算就花了約2小時5分鐘，比起去年也是一天審查這4個局的預算只花100多分鐘，也算新紀錄。

議會審查警察局預算後，接著審查社會局預算，因為議員舒翠玲質疑社會局執行中央補助社會福利款執行不力，還有中央補助金額少甚至有「零」的情形，社會局無法很快說清楚，使審查陷入僵持和程序問題，加上議員之間對審查方式有不同意見，舒翠玲提擱置，引來部分議員不同看法，議場氣氛凝重，最後還動用表決擱置未過關。

中午休息前，社會局預算審查進度緩慢，中午休息後再審社會局預算並「加速」，29分鐘審完並通過170多頁約215億元歲出、歲入預算，再來18分鐘審完原民局預算，上下午兩種速度讓新科議員開眼界不禁問「都這樣審預算嗎」？

市議會上午9點開始審查警察局預算，議員關注焦點為交通違規取締，毒品、幫派進入校園、新建派出所、性騷擾防治等預算編列情形，同時確認新建蘆竹警分局和小檜溪派出所。

市府主計處表示，市府總預算涵蓋市府27個主管預算和87個單位預算、17個單位預算的分預算，合計131個機關別歲入1104.08億元較上年度增加85.58億元，歲出編列1242.34億元較上年度增加97.23會。議會大會昨天抽籤決定審查市府局處預算順序，結果警察局中籤王，今天第一個審警局預算，接著為社會、原民、財政局。