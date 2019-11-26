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影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

財政部北區國稅局水果月曆搶手! 北區國稅局今天上午舉辦2020年「鼠報吉祥」水果月曆兌換及租稅新制宣導，北區國稅局長王綉忠主持表示，明年鼠年，國稅局水果月曆融入新的元素，當令水果外，有書法名家賴煥琳撰寫春聯吉祥語及春聯，民眾只要捐出11、12月紙本發票10張或雲端發票5張就可兌換精美水果月曆1本。

北區國稅局2020年「鼠報吉祥」水果月曆，今天起在所屬各分局、稽徵所及服務處等24個據點兌換，北區國稅局表示，民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號、消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，兌完為止。

北區國稅局、桃園分局大廳兌換鼠年水果月櫃台，一早吸引大批民眾手持發票前往排隊兌換大排長龍，台北市民林豐彬先生連續第4年一早搭車南下桃園，向國稅局搶頭香兌領水果月曆，他說，他每年來兌換水果月曆掛在家裡平安、股票賺錢。

王綉忠表示，今年北區水果月曆很特別，每月搭配吉祥語及實用稅務宣導詞，水果月曆當令水果之外，由書法名家賴煥琳撰寫「金鼠迎春」及「鼠報平安」春聯及鼠年吉祥語，月曆新增各轄區代表性景點，另夾帶包括明年綜所稅申報薪資扣除額2擇1及排富長照扣除額的2張租稅宣導DM，歡迎民眾捐發票兌換月曆做公益。

北區國稅局長開放民眾捐發票兌領鼠年水果月曆搶手，連4年搶得頭民眾林豐彬（右）與北...
北區國稅局長開放民眾捐發票兌領鼠年水果月曆搶手，連4年搶得頭民眾林豐彬（右）與北區國稅局王綉忠合影。記者曾增勳／攝影
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北區國稅局長開放民眾捐發票兌領鼠年水果月曆，民眾大排長龍十分搶手。記者曾增勳／攝...
北區國稅局長開放民眾捐發票兌領鼠年水果月曆，民眾大排長龍十分搶手。記者曾增勳／攝影
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北區國稅局長王綉忠（見圖）宣布鼠年水果月曆發放，月曆融入當令水果外，有書法名...
北區國稅局長王綉忠（見圖）宣布鼠年水果月曆發放，月曆融入當令水果外，有書法名家賴煥琳撰寫春聯吉祥語及春聯、轄區景點新元素。記者曾增勳／攝影
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北區國稅局宣布鼠年水果月曆發放，月曆融入當令水果外，有書法名家賴煥琳撰寫春聯吉祥...
北區國稅局宣布鼠年水果月曆發放，月曆融入當令水果外，有書法名家賴煥琳撰寫春聯吉祥語及春聯、轄區景點新元素。記者曾增勳／攝影
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