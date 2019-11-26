影／國稅局搶手鼠年水果月曆 今起拿2個月發票可兌換

2019-11-26 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



財政部北區國稅局水果月曆搶手! 北區國稅局今天上午舉辦2020年「鼠報吉祥」水果月曆兌換及租稅新制宣導，北區國稅局長王綉忠主持表示，明年鼠年，國稅局水果月曆融入新的元素，當令水果外，有書法名家賴煥琳撰寫春聯吉祥語及春聯，民眾只要捐出11、12月紙本發票10張或雲端發票5張就可兌換精美水果月曆1本。

北區國稅局2020年「鼠報吉祥」水果月曆，今天起在所屬各分局、稽徵所及服務處等24個據點兌換，北區國稅局表示，民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編號、消費金額達10元以上的紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，兌完為止。

北區國稅局、桃園分局大廳兌換鼠年水果月櫃台，一早吸引大批民眾手持發票前往排隊兌換大排長龍，台北市民林豐彬先生連續第4年一早搭車南下桃園，向國稅局搶頭香兌領水果月曆，他說，他每年來兌換水果月曆掛在家裡平安、股票賺錢。