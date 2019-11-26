苗栗用「救命錢」補助社區活動？議員批浮濫動支

2019-11-26 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣議員陳光軒在財政審查會審查決算發現，縣府浮濫動支第二預備金，他調閱過去4年縣府決算第二預備金決算明細，發現從106年起縣府幾乎年年將第二預備金全數動支，動支項目包含補助「學校運動會」、「社區活動」，嘉年華式的活動，甚至是中央計畫型補助的工程配合款。陳光軒說，第二預備金是緊急性質經費，縣府浮濫動支。縣長徐耀昌說，會針對第二預備金使用的科目、對象會檢討修正。

陳光軒今議會總質詢，陳光軒說，第二預備金常用來作為救災之用，又被稱為「救命錢」，當各機關執行經費因法規變動、業務增加及臨時政事需要時，可申請動支。當整個政府的預備資金，由需要經費的機關提出申請，運用在少見的特殊或緊急狀況。

陳光軒說，第二預備金是緊急性質經費，非必要時不會動支，縣府近三年「年度賸餘」都超過「10億以上」，但卻連年浮濫動支二備金支應。105年動用二備金13.4％，到了106年卻動用高達92.8%、107年度高達99.9％，但這3年來的年度賸餘還是有高達10億以上。仔細看這三年二備金支應情況，包括國小運動、攝影賽、夏令營活動、YOUBIKE的傷害險。

陳光軒說，縣府連年浮濫動支二備金，若將來真有重大災害或緊急狀況，後果將不堪設想；另外，中央計畫型補助的配合款以二備金支應，若有急用時需緊急調度二備金，好不容易爭取到的中央建設款，恐怕也會因配合款無法到位「開天窗」。

陳光軒指出，過去也有其他縣市因浮濫動支第二預備金補助社團、學校活動遭監委申請動調查，或審計部糾正，希望縣府盡快修正第二預備金使用亂象。

苗栗縣長徐耀昌說，大環境有這個必要性還是要兼顧，不要為了開源節流很多基本的制度都完全切割也不好，至少比起上一屆前任縣長時「我們真的很謹慎」，對於社區社團、活動補助，以前10萬、8萬，這屆下修到一般活動補助2萬，大活動3萬等。

縣府主計處指出，一切都符合預算編列，沒有浮濫使用問題。