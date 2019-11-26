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竹市新增11棵列管老樹 百年茄苳、老樟樹納入保護

2019-11-26 10:41聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市新增11棵列管老樹，包括下竹樹屋2棵樹齡約40年的老榕樹。圖／市府提供
新竹市新增11棵列管老樹，包括下竹樹屋2棵樹齡約40年的老榕樹。圖／市府提供
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新竹市府與林務局普查老樹，新增11棵老樹列管，包括「下竹樹屋」旁2棵樹齡約40年的榕樹、內湖國中校園的百年茄苳樹及中華大學2棵百年樟樹，全市列管老樹增為91棵，市長林智堅表示，歡迎大家來探索老樹之美，安排一趟結合美食、古蹟與老樹的小旅行。

林智堅指出，市府每5年與林務局合作普查老樹，保留老樹與市民的美好回憶，除了給老樹身分證，也提供建康檢查建檔，進行病蟲害防治、加強修剪維護，維護老樹健康，普查結果顯示全市有超過30棵百年老樹。

林智堅說，老樹承載居民對城市的情感和記憶，市府推動各項公共建設時，也以保留老樹為優先，例如新竹公園再生計畫，也以不挖、不移、不砍原則，保留了昭和時期珍貴的老黑松。

產發處指出，新增的11棵列管老樹有6棵為百年老樹，包括內湖國中茄苳樹和中華大學2棵樟樹、1棵榕樹等，另外，下竹樹屋2棵老榕樹盤根錯節交織而成，獨特景致成為網美打卡和新人拍婚紗的景點，常有遊客來體驗老屋與老樹之美。

產發處指出，本次調查全市277棵老樹，經由機關、學校、社區、居民共同發掘老樹位置，再進行老樹量測調查，新增11棵列管、共計保護91棵老樹，其中樹齡最高、超過300年的老樟樹位於金山里的客家聚落中，老樹延續著市民的記憶，維繫居民的情感，市府會全力保護。

新竹市新增11棵列管老樹，包括內湖國中校園的百年茄冬樹。圖／市府提供
新竹市新增11棵列管老樹，包括內湖國中校園的百年茄冬樹。圖／市府提供
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林智堅新竹

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