影／花25年發明「秘製沙茶醬」 獨特台味飄香

2019-11-26 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



48歲男子傅治國學生時專攻會計系，畢業後到旅行社工作，本身愛做菜的他，利用旅行社工作需出國、四處奔走的特性品嘗各國美食，花10年研發菜色，於2004年在新竹市開立「黑食堂」居酒屋，再經15年的洗禮，搭配出沾醬、拌麵都好吃的「秘製沙茶醬」，上月在新竹縣一級美食戰區之一的竹北市開立「黑食堂」鍋物，主打沙茶石頭火鍋，傅治國拍胸脯保證，爆香炒過的火鍋料搭配香氣濃郁的秘製沙茶醬，絕對能引爆味蕾，重現早期台味。

台灣著名的傳統原創火鍋，非石頭火鍋莫屬，過去曾紅極一時，但隨著日式、韓式火鍋吃法引進，如今石頭火鍋已逐漸退燒。傅治國說，他最初的目標就是開一間讓人魂牽夢縈的石頭火鍋店，不過，石頭火鍋的精隨，就是沙茶醬，他總共花了25年，經歷各國料理試吃，搭配黑食堂居酒屋的心得，總算調配出「黑食堂」鍋物的「秘製沙茶醬」。

傅治國指出，他學生時代主修會計，就業做過保全、旅行社，由於本身對做菜有興趣，因此在旅行社工作10年期間，他利用工作需出國、四處奔走的特性，帶著一本筆記本品嘗各國美食，將舌尖的感受牢記，在青年創業貸款的幫助下，終於在新竹市區展店，取名為「黑食堂」居酒屋。

傅治國表示，靠著居酒屋的經驗，他四處訪問來店客人，歸納出大眾對沙茶醬的喜好，加上先前出國，在印尼品嘗沙嗲後才得到啟發，終於研發出「秘製沙茶醬」，於上個月在竹北開立「黑食堂」鍋物，一圓他開石頭火鍋店的夢。他說，「黑食堂」鍋物主打精緻、高品質，牛肉採美國Prime等級、豬肉則是伊比利CEBO等級，強打熱銷的龍膽石斑，肉質Ｑ彈，絕對是市面上少見。