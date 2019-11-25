新竹市性別友善行動聯盟成立 推性別友善行動3宣言

2019-11-25 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



去年11月24日，台灣開啟關於同婚與性別平等教育的社會對話，也由公投結果得知大部分民眾對性平教育的概念，仍有很多不熟悉與不清楚，今天公投屆滿一年，為落實社會對話，倡導性別友善及平等尊重的價值，新竹市性別友善行動聯盟今天正式成立。

由民間志願者自發組成「新竹市性別友善行動聯盟」協會，成員來自多年在各領域積極推動平權倡議、推廣性別友善意識、自組團隊在街頭與民眾對話的新竹在地居民，不限黨派、主動積極和各方民代們互動連結，共同簽署性別友善行動三大宣言，包含「守護性平教育」、「落實多元價值」、「推動社會友善」，除了現任新竹市議員挺身參與，還有不同政黨立委參選人罕見同台。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷表示，身為一個媽媽，在參選的過程當中，在不同的場合都可以聽到對性別平等的謠言，以及汙名化的言論，也擔心孩子無法在一個健全、健康、友善的環境下成長，希望透過參選，推廣政治理念外，還希望可以在性別議題上有更多著力點。

國會政黨聯盟新竹市立委參選人廖蓓瑩表示，來自藝術、時尚領域的她，在過去工作環境可以發現不分性傾向各式各樣的人才，就是一個多元特質以及擁有多元性別的工作領域，才能看到更精采的作品。現在參選立委選舉，深深覺得，未來如果成為立委，更應多為民眾做更多事情，讓才華不會因為性傾向而受到限制，讓有才華的人有更多友善以及可以發揮的舞台。

國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐服務處主任彭艷婷表示，鄭正鈐認為，社會本來就是一個多元的社會，本應該就需要更多不一樣的聲音，而不是為了對立而反對，不論是為了選舉或是為民服務，希望可以創造更多的對話空間，讓彼此更了解對方，溝通不是為了說服對方而是希望更瞭解彼此的想法跟觀念。