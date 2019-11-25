桃園智慧雙語創新教學 小學童自然而然使用英語

2019-11-25 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市府教育局今天在平鎮區義興國小，舉行國小雙語創新學校聯合成果發表會。市長鄭文燦陪同學童，一起上公開課演示，肯定公立學校能接受挑戰，推動智慧雙語創新教學，採用輕鬆活潑方式，讓孩子自然而然融入學習情境，期待透過引進外師資源、完善沉浸式英語學習情境，鼓勵孩子樂於開口說英文。

市府在義興、山豐、快樂、大坑、青埔及內壢國小，6校試辦雙語創新教學，共招聘17位外語師資到校授課，約三分之一課程採用英語教學，讓孩子從生活中、課堂上遊戲，自然的啟發學習新的語言，也結合平板電腦、智慧機器人及桌遊、創客設計相關課程。

教育局長高安邦表示，過去的英語教學，偏重於讀跟寫，現在的雙語創新教學，採用生動活潑方式，透過生活化互動，提高孩子的學習意願。此外，這幾所學校還融入智慧教學，重新塑造學習情境，讓孩子自然而然使用英語，提升孩子的學習成效。

市長鄭文燦表示，桃園市區總量管制學校，學生人數過多，市府在周邊發展特色學校，例如雙語學校、資優教育、數理教育、美術教育等，讓家長有更多選擇，也有效紓解總量管制學校的壓力。未來市府將評估智慧雙語教學成效，若獲得學校與教學團隊支持，將擴大範圍實施。

今天義興、快樂、內壢、青埔4所國小，進行雙語創新教學試辦公開課聯合演示外，108學年度轉型試辦學校的大坑國小、山豐國小也一同進行靜態成果展，呈現桃園市雙語教育的推動歷程與特色，同時也邀請中、外籍教師及全國英語教學人員共襄盛舉，藉由雙語課程公開課，促進雙語教學方法的交流。