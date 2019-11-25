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耗資2.2億！竹縣打造浪漫台3線丘陵水岸景觀大道

2019-11-25 18:39聯合報 記者郭政芬／即時報導

為打造浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道，新竹縣政府爭取中央補助1億8328萬元，核定總工程經費2億2352萬元，改善全長5.9公里路面品質、管線、電桿下地工程以及道路綠化植栽，並結合周邊社區風貌及溪流景觀，建構具在地特色之綠色廊帶，今天舉行道路改善工程動土典禮，縣長楊文科也到場參加，並指出完工後將大幅改善芎林及橫山的重要道路服務品質，也提升用路人行車安全，並做好綠帶美化景觀，帶動地方觀光資源開發及促進地方產業發展，預計明年底完工。

特別的是，本次動土典禮配合縣府推動新生兒營養補助，縣府準備了1百份象徵工程順利的小金鏟紀念品，寓意象徵「緊產子」，希望鄉親多多增產報國。

這次工程道路位於國道3號竹林交流道東側，為縣道120線12k+100到18k+000路段，西起與縣道123線(文衡路)交會路口，東至與省道台3線連接處，全長5.9公里，主要位於芎林鄉境內的富林路，與末段銜接台3線約500公尺路段位於橫山鄉。此路段往西可至竹北，往東則銜接台3線至內灣、尖石等地，並為國道3號竹林交流道之聯絡道，是芎林地區進出國三高速公路的門戶，具有相當重要的交通運輸功能。

工務處長林鶴斯表示，現況道路瀝青鋪面老舊，路面普遍有破壞的情況且不夠平整，對用路人安全造成威脅。道路沿線電桿林立，道路欠缺植栽綠化，亦未善用部份路段行經大肚溪之優美溪流景觀，此工程將大幅提升整體道路品質。

工程項目包含瀝青路面改善11萬6千平方公尺、路基改善4千平方公尺、人手孔調降36座、中央分隔島改善5千1百公尺、號誌與路燈共桿35座、飛鳳山引導節點及水岸景觀節點各一處。核定總工程經費2億2352萬元，中央補助1億8328.6萬元佔82%，地方自籌18％共支付4023.4萬。

新竹縣浪漫台三線丘陵水岸景觀大道改善工程路線圖。圖／新竹縣政府
新竹縣浪漫台三線丘陵水岸景觀大道改善工程路線圖。圖／新竹縣政府
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新竹縣長楊文科也到場參加，並指出完工後將大幅改善芎林及橫山的重要道路服務品質，也...
新竹縣長楊文科也到場參加，並指出完工後將大幅改善芎林及橫山的重要道路服務品質，也提升用路人行車安全。記者郭政芬／攝影
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今天舉行道路改善工程動土典禮，此工程將大幅提升整體道路品質。記者郭政芬／攝影
今天舉行道路改善工程動土典禮，此工程將大幅提升整體道路品質。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府爭取中央補助1億8328萬元，核定總工程經費2億2352萬元，將改善全...
新竹縣政府爭取中央補助1億8328萬元，核定總工程經費2億2352萬元，將改善全長5.9公里路面品質、管線、電桿下地工程以及道路綠化植栽。記者郭政芬／攝影
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