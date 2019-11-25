破舊有障礙的公道五路 華麗變身漂亮人行道、單車道

2019-11-25 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／即時報導



新竹市公道五路人行道啟用迄今超過22年沒整修過，人行道過去老舊破損、動線不良、缺乏無障礙設施，排水溝更被管線佔據，竹市府投入超過6千萬，改善新竹交流道起、至東勢街口長達1.6公里的人行步道，改善工程今完工啟用，市長林智堅表示，「將新竹市打造成優質的步行城市是我的目標」。

工務處表示，公道五路（交流道至東勢街）改善工程，將過去超過20年的問題一併解決，共改善1.6公里的人行道，另增設1.6公里自行車道，綠美化面積達1平方公里，大幅提升公道五路人行道安全、美觀及沿線道路行車舒適度。

林智堅說，公道五路是串聯新竹市南來北往、連絡東西的交通要道，除了鄰近科學園區外，未來會是市府與科技部及科管局合作的「竹科X產業園區」所在地，會有兒童探索館、國際展演中心與AI、IOT等重要聚落，透過提前建置人行步道，改善周遭環境，使未來的創新科技廊道有完善的基礎設施。