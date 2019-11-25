為妻轉職學美髮 新住民剪出穩定新人生

2019-11-25 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



原為印尼籍移工身分李金風，3年前申請來台工作而結識從事美髮工作的老婆張妙玲，婚後李金風從外籍勞工變成新住民配偶，為兼顧家庭轉行當美髮院助手，報名美髮職訓經過2個月訓練後，已可獨當一面為老婆分擔美髮院的工作，培養另一項工作專長。

李金風在台結婚後，考量原本紡織廠工作薪資少、時間長，辭去紡織廠工作，轉而在老婆經營的美髮院當助手，但礙於沒有專業，還曾被客人抱怨技術太差，李金風下定決心報名美髮職訓，原本對美髮一竅不通的他越學越有心得，現在還有客人指名要找他剪髮，讓他驕傲地說，職訓讓他剪出有「型」人生。

35歲印尼籍李金風，3年前申請來台工作，在大園工業區某紡織廠任職，因為一次理髮的機會，認識在中壢火車站旁經營美髮沙龍的老婆張妙玲，兩人在交往2年後決定結婚。

成為新住民配偶李金風，考量原本在紡織廠的工作，難以照顧家庭並分攤家計，於是他辭職打算轉職重新開始；來台時間不久，加上對台灣文化還很陌生，語言也較吃力，讓李金風在求職時四處碰壁，最後只能在家幫忙照顧小孩，或者偶爾在客人應接不暇時擔任助手。

儘管有老婆從旁指導，但因為缺乏美髮專業背景，李金風始終不得要領，以致於在服務客人時，常被抱怨技術差；為了培養一技之長並減輕老婆的負擔，他下定決心對外尋找資源學習髮藝。

後來看到職訓課程的傳單廣告，才得知勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，委託社團法人中華髮學苑交流協會開設「髮藝造型設計實務班」，訓練內容規劃時下最流行的剪髮造型教學，並涵蓋洗、燙、染髮及頭皮護理等技術教學。

李金風覺得很符合需求，隨即報名參訓。剛開始參訓時，礙於語言不通，無法完全理解老師講課的內容，李金風學習起來相當吃力，經訓練單位發現後，開始積極輔導並協助他學習，任課老師也特別放慢速度指導他。

經過2個多月不斷地訓練及練習，再加上假日也跟著訓練單位一起參與義剪活動，累積不少實戰經驗，結訓後的李金風，終於蛻變成一位專業的美髮造型師。

李金風說，在印尼學的是財務，來台工作卻只能在紡織廠擔任作業員，沒想到學了職訓，竟然可以拿起剪刀做個美髮造型師，他很滿意現在的改變，也很高興能夠跟老婆，一起分擔美髮店內的工作，未來他希望把中文學好，在台灣與家人穩定生活。

老婆張妙玲說，店內大部分多是印尼或泰國籍的客人上門來剪、燙或洗頭髮，假日生意好的時候，同時間就有16組客人在店內等待服務，有時根本分身乏術。現在老公學會技術，真的可以分攤很多工作，她還打趣地說，老公學完職訓，還會驕傲地跟她炫耀，自己的技術比她更好呢！