鄭正鈐推出新廣告 喊話市府應盡速結合台灣優勢科技

2019-11-25 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市立委參選人鄭正鈐今天推出「改變的時刻」宣傳廣告，提出「台灣需要改變、國會需要改革、新竹需要大步向前」3項訴求，並針對民進黨執政缺失發表6面向政見。

鄭正鈐表示，根據財政部統計，2017年綜所稅申報中，所得最低5％的平均收入只有4.2萬元，跟最高5％的平均所得476.3萬元相比，貧富差距差了113.4倍，創歷年新高，不只年輕人看不見未來，人民生活更加辛苦，負能量就像空汙一樣，瀰漫整個台灣社會，因此他提出「就是要正能量」訴求，要找出台灣問題的癥結，要求政府提出解決方案並落實執行。

針對台灣經濟發展面臨的困境，鄭正鈐表示，必須帶動產業轉型升級、整合產學資源、強化技職教育，才能打造台灣智慧科技產業的絕對優勢，讓台灣經濟的經濟表現重返亞洲四小龍之首的榮景。

對於蔡政府執政3年多來，經濟成長率平均僅2.4%，遠低於馬英九總統執政時的2.83%，並在外交上雪崩式地斷交7個邦交國，讓台灣在國際上快速被邊緣化。鄭正鈐表示，蔡政府建立綠色威權體制，讓社會失去正義，原本應該嚴格監督政府、保障人民權益的國會殿堂，民進黨為了貫徹黨意，運用國會多數的優勢凌駕民意，如一例一休造成勞資不安，因意識形態草率廢核造成缺電危機、兩岸交流停擺使和平穩定出現危機等。