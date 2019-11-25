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感念受惠長照 彭啟明祖父遺愛百萬捐助社區

2019-11-25 16:03中央社 苗栗縣25日電

氣象達人彭啟明的祖父彭貴亮生前因感受到苗栗縣大湖鄉新開社區長照關懷據點照顧，臨終交代捐出積蓄100萬元挹注社區長照之用，家屬今天代為捐款，願遺愛持續照亮地方。

苗栗縣大湖鄉新開村耆老彭貴亮日前病逝，享壽96歲，家屬遵照遺願，將他生前省吃儉用積蓄及撙節喪葬費用，捐出新台幣100萬元給大湖鄉新開社區發展協會巷弄長照站，今天在新開社區活動中心，由彭貴亮次子彭水養代表捐贈。

彭水養指出，父親彭貴亮平日為人和善，也是長照受惠者，臨終前曾提及，「在關懷據點獲得的歡笑、喜悅，用錢都買不到」，期盼捐款能遺愛長照2.0作為老人共餐及照顧在地長者之用。

大湖鄉新開社區發展協會理事長徐源基表示，彭貴亮老先生出生佃農窮困家庭，因父母早逝，以打零工、務農等微薄收入勤儉持家，刻苦耐勞教養7名子女長大成家，兒孫事業有成，其中長孫就是氣象達人彭啟明。

大湖鄉長胡娘妹指出，彭貴亮生前積極參與地方事務，熱心社會公益，去年新開社區長照據點開辦後也熱衷投入，即使晚期行動不便，仍請家人帶他前往，和其他長者共聚聊天，每次見他都笑容滿面，像找到幼時同伴。

胡娘妹指出，社區長照據點由社區志工提供共餐服務，也帶領長者做簡單勞作DIY、健康操、團康活動等，幫助不少長者在地安老，感謝「貴亮叔」和家屬的善行義舉，用愛照亮地方，讓更多社區長者能獲得照顧。

彭啟明捐款苗栗縣

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