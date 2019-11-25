親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

睽違3年！竹縣再出消防猛男公益月曆 憑當月發票可兌換

2019-11-25 14:24聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼睛吃冰淇淋，還有跆拳道靚女，竹縣消防局表示，為了讓民眾感受消防員平時救災救難及品質提升，拍攝破門、車輛射水、汽車火警、垂降、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、扛大輪胎、山搜救助等18個場景，發行公益月曆讓民眾對消防團隊更增信賴感，供民眾憑108年11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，共提供2千5百份。

竹縣消防局表示，近年消防工作繁重，面對各式複合型災害，消防員執行救災救難為民服務等各項勤務時，除身上背負著民眾的期望寄託外，每位消防員也具備堅定信念、果敢、不畏危險、永不放棄等特質，帶著勇者無懼的心執行每趟任務，全力以赴完成民眾託付的期待。

而月曆題材包含有舉槓、器材救助、破門、車輛射水、汽車火警、垂降、消防栓射水、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等，並在竹縣關西東安古橋、竹北新月沙灣、興隆大橋豆腐岩、斜張橋、尖石山區、及相關分隊等地點拍攝，主角則為竹縣消防分隊各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女。

竹縣消防局推出2020年形象宣導月曆供民眾兌換，每人可憑今年11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份、限兌2份，兌換時間為11月26日上午8時30分開始，地點為竹北分隊、竹東分隊、新埔分隊、湖口分隊、山崎分隊等5個消防分隊，各提供500份供民眾兌換，兌換完為止，紙本發票全數捐贈予竹縣弱勢團體或機構。

而在月曆的第一位是新埔分隊長江毅豪擔綱一月猛男，拍攝場景為汽車火警，不僅顏值高又要好身材，平時對分隊每件事及同仁都親力親為，相當有責任感；3月主角為竹東分隊員賴妍宇，也是月曆主角唯一女生，別小看她個子玲瓏，是位跆拳道黑帶四段高手；4月為北埔分隊鄧博文，平時喜歡健身及跑步，因能文善道，是新竹縣司儀界的第一把交椅；5月主角山崎分隊陳柏良不只是龍舟隊固定成員，今年還當選本縣模範公務員。

竹縣消防局推出2020年形象宣導月曆供民眾兌換，每人可憑108年11月至12月紙...
竹縣消防局推出2020年形象宣導月曆供民眾兌換，每人可憑108年11月至12月紙本發票5張兌換月曆（不含桌曆）1份、限兌2份。圖／新竹縣消防局提供
分享
新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼...
新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼睛吃冰淇淋，還有跆拳道靚女。記者張雅婷／攝影
分享
新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼...
新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼睛吃冰淇淋，還有跆拳道靚女。記者張雅婷／攝影
分享

月曆消防員新竹

相關新聞

210名原家中心社工明年跟進加薪 原民會：同工同酬

2019-11-25 14:57

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23

竹縣警察局成立空氣槍實驗室 12月1日提供鑑定

2019-11-25 14:23

桃園草漯市地重劃 率先全國採BIM建築資訊模型技術獲獎

2019-11-25 12:11

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

影／國門陸橋封閉施工 平面道路一度回堵

2019-11-25 11:17

大溪饗農宴 闢青農商機

2019-11-25 00:02

國門陸橋施工 往中山高請改道

2019-11-25 00:00

防移工鐵馬車禍 竹縣印傳單宣導

2019-11-24 23:59

「綠癌」侵明德水庫 苗縣擬擴大防治

2019-11-24 23:53

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

桃竹苗3種市場 拜票必去之地

2019-11-24 23:03

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

城市紀錄片成果影展登場 嶄新視角看桃園

2019-11-24 18:19

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

台南市府農產行銷 日本大阪戶外辦果乾試吃

2019-11-24 14:16

300多歲茄苳染枝枯病奄奄一息 苗縣府搶救大作戰

2019-11-24 14:16

國門陸橋施工 25日起封橋改道恐陷大塞車

2019-11-24 12:08

桃園國門陸橋明起封閉整修 上下南崁交流道改道

2019-11-24 12:02

厲害！竹縣奪數位創作大賽3佳作 行銷偏鄉的人文風華

2019-11-24 10:33

新竹左岸廁所斥資千萬將改造 上廁所不怕自行車被偷

2019-11-24 10:31
看更多

熱門文章

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

韓國東方舞名師台東表演 超強電力台下觀眾差點暴動

2019-11-24 18:16

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

台中和平山區登山活動開跑 登谷關七雄有獎品

2019-11-25 11:41

泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27

首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15

開幕彩球砸中侯友宜 旁人誤以為噴血

2019-11-25 11:52

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨

2019-11-24 17:27

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

影／朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美MV 推「太太會生氣」系列

2019-11-24 17:41

民眾喜／南投拆舊議會大樓 影城快蓋了

2019-11-25 00:14

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30

從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心

2019-11-24 17:28

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

大地染紅白黃 快來「嘉」賞花

2019-11-24 23:31

高德錚退休LINE不停 奔波義診農作

2019-11-24 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top