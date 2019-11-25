睽違3年！竹縣再出消防猛男公益月曆 憑當月發票可兌換

2019-11-25 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹縣府消防局睽違3年再度集合消防同仁拍攝消防員月曆，除了有精壯身材的猛男讓人眼睛吃冰淇淋，還有跆拳道靚女，竹縣消防局表示，為了讓民眾感受消防員平時救災救難及品質提升，拍攝破門、車輛射水、汽車火警、垂降、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、扛大輪胎、山搜救助等18個場景，發行公益月曆讓民眾對消防團隊更增信賴感，供民眾憑108年11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份，共提供2千5百份。

竹縣消防局表示，近年消防工作繁重，面對各式複合型災害，消防員執行救災救難為民服務等各項勤務時，除身上背負著民眾的期望寄託外，每位消防員也具備堅定信念、果敢、不畏危險、永不放棄等特質，帶著勇者無懼的心執行每趟任務，全力以赴完成民眾託付的期待。

而月曆題材包含有舉槓、器材救助、破門、車輛射水、汽車火警、垂降、消防栓射水、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等，並在竹縣關西東安古橋、竹北新月沙灣、興隆大橋豆腐岩、斜張橋、尖石山區、及相關分隊等地點拍攝，主角則為竹縣消防分隊各外勤單位的暖男、型男、猛男及跆拳道美女。

竹縣消防局推出2020年形象宣導月曆供民眾兌換，每人可憑今年11月至12月紙本發票5張兌換月曆1份、限兌2份，兌換時間為11月26日上午8時30分開始，地點為竹北分隊、竹東分隊、新埔分隊、湖口分隊、山崎分隊等5個消防分隊，各提供500份供民眾兌換，兌換完為止，紙本發票全數捐贈予竹縣弱勢團體或機構。