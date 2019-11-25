苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案 議員：不要淪為政治話術

2019-11-25 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／即時報導



備受注目苗栗縣衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案，已招商流標3次，縣議員宋國鼎今天在縣議會質詢，認為BOT案不要淪為政治話術，要回歸縣民真正需求，縣府衛生局長張蕊仙則強調，仍會朝醫學中心的目標邁進。

苗栗縣議會今天總質詢，宋國鼎指出，縣府推動衛生醫療健康園區BOT案，一開始宣稱有3家醫院有意願，後來也深度訪談，醫學中心都不在期待內，且BOT案的病床數，將會是現有19家醫學中心最小，甚至連地區醫院大千及區域醫院為恭都不及。

宋國鼎說，且醫院及教學醫院評鑑作業程序以每200萬人口得評定1家醫學中心，苗栗設醫學中心沒有足夠腹地人口，所在的一級醫療區已有林口長庚醫院醫學中心，國有財產署去年撥用20.6公頃BOT案醫療用地，BOT案流標已3次，如果遲遲不能蓋醫院，土地有遭收回疑慮。

他表示，根據BOT案可行性報告，苗栗地區現況醫療資源不足，仍缺乏兼具急、重症治療，特殊醫療、研究、教學等功能的區域級以上醫院，山線及海線地區均屬觀光景點，交通事故等意外頻傳，凸顯重度級急救責任醫院的急迫性，癌症是苗栗縣死因之首，但相關醫療與研究零散不完整。

宋國鼎指出，與醫院性質無關，區域醫院等級就可以申請重度級急救責任醫院，癌症相關醫療與研究也有國家衛生研究院癌症研究所，大千醫院也獲衛生福利部癌症診療品質認證，BOT案要回歸縣民真正需求，提升苗栗醫療水準。