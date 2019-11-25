桃園草漯市地重劃 率先全國採BIM建築資訊模型技術獲獎

2019-11-25 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市政府新建工程處今天表示，「桃園市草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程」榮獲2019年工程數位創新應用獎，市府工程團隊工程創新及用心獲肯定。

桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程市地重劃面積約147公頃，為加速地方建設，提升地區整體生活條件，規畫透過都市設計於106年12月30日開工，投入約38億元，預計109年11月完工，提供市民必要的日常生活服務空間，打造宜居新聚落。

新工處表示，這項工程為全國率先應用BIM（建築資訊模型） 技術導入市地重劃統包工程，統包團隊皇昌營造公司、亞新工程顧問公司，自設計階段即導入BIM技術應用，以輔助設計整合檢討應用，改善傳統2D設計無法表達的管線空間關係，將模型依據現場可行性閃避原則預先模擬及調整，提供給現場施工人員先行了解地下管線空間高程及排列關係，降低施工衝突及風險，更應用模型輔助數量檢核，輔助數量估算二次檢核作業，大幅度提升設計品質及效率。

另於施工階段應用導入BIM技術，統包團隊每月定期召開BIM施工介面整合檢討會議，配合工程進度持續檢討修正，應用現場施工進度表導入模型進行4D施工排程模擬，輔助現場施工進度掌控，配合現場實際施工狀況拍攝現場已完工的管線照片與模型進行比對作業，並依據收方資料輔助竣工模型修正，以確認竣工模型與現場施工一致性。

工程特別於施工風險評估應用BIM模型模擬橋樑吊裝作業施工風險，輔助檢討施工中安全防護措施，同樣獲得108年公共工程金安獎的肯定。