親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

桃園草漯市地重劃 率先全國採BIM建築資訊模型技術獲獎

2019-11-25 12:11聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府新建工程處今天表示，「桃園市草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程」榮獲2019年工程數位創新應用獎，市府工程團隊工程創新及用心獲肯定。

桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程市地重劃面積約147公頃，為加速地方建設，提升地區整體生活條件，規畫透過都市設計於106年12月30日開工，投入約38億元，預計109年11月完工，提供市民必要的日常生活服務空間，打造宜居新聚落。

新工處表示，這項工程為全國率先應用BIM（建築資訊模型） 技術導入市地重劃統包工程，統包團隊皇昌營造公司、亞新工程顧問公司，自設計階段即導入BIM技術應用，以輔助設計整合檢討應用，改善傳統2D設計無法表達的管線空間關係，將模型依據現場可行性閃避原則預先模擬及調整，提供給現場施工人員先行了解地下管線空間高程及排列關係，降低施工衝突及風險，更應用模型輔助數量檢核，輔助數量估算二次檢核作業，大幅度提升設計品質及效率。

另於施工階段應用導入BIM技術，統包團隊每月定期召開BIM施工介面整合檢討會議，配合工程進度持續檢討修正，應用現場施工進度表導入模型進行4D施工排程模擬，輔助現場施工進度掌控，配合現場實際施工狀況拍攝現場已完工的管線照片與模型進行比對作業，並依據收方資料輔助竣工模型修正，以確認竣工模型與現場施工一致性。

工程特別於施工風險評估應用BIM模型模擬橋樑吊裝作業施工風險，輔助檢討施工中安全防護措施，同樣獲得108年公共工程金安獎的肯定。

BIM模型技術也提供桃園市政府工務局道管資訊中心管理系統整合，獲得台灣地理資訊協會金圖獎最佳應用系統獎。

桃園市政府新建工程處辦理草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程，榮獲工程...
桃園市政府新建工程處辦理草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程，榮獲工程數位創新應用獎。圖／桃園市政府工務局提供
分享
觀音區草漯工程完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
觀音區草漯工程完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
分享
這項工程為全國率先應用BIM（建築資訊模型） 技術導入市地重劃統包工程。圖／桃園...
這項工程為全國率先應用BIM（建築資訊模型） 技術導入市地重劃統包工程。圖／桃園市政府工務局提供
分享
草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提...
草漯地區第一、三、六區開發單元市地重劃統包工程完工示意圖。圖／桃園市政府工務局提供
分享

相關新聞

疫苗接種「眼見為憑」 苗栗追出殺嬰及家暴案

2019-11-25 11:24

影／國門陸橋封閉施工 平面道路一度回堵

2019-11-25 11:17

大溪饗農宴 闢青農商機

2019-11-25 00:02

國門陸橋施工 往中山高請改道

2019-11-25 00:00

防移工鐵馬車禍 竹縣印傳單宣導

2019-11-24 23:59

「綠癌」侵明德水庫 苗縣擬擴大防治

2019-11-24 23:53

桃市「另起爐灶」 推全民綠屋頂發電

2019-11-24 23:52

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49

桃竹苗3種市場 拜票必去之地

2019-11-24 23:03

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

城市紀錄片成果影展登場 嶄新視角看桃園

2019-11-24 18:19

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

台南市府農產行銷 日本大阪戶外辦果乾試吃

2019-11-24 14:16

300多歲茄苳染枝枯病奄奄一息 苗縣府搶救大作戰

2019-11-24 14:16

國門陸橋施工 25日起封橋改道恐陷大塞車

2019-11-24 12:08

桃園國門陸橋明起封閉整修 上下南崁交流道改道

2019-11-24 12:02

厲害！竹縣奪數位創作大賽3佳作 行銷偏鄉的人文風華

2019-11-24 10:33

新竹左岸廁所斥資千萬將改造 上廁所不怕自行車被偷

2019-11-24 10:31

小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災

2019-11-24 07:54
看更多

熱門文章

法拉利霸氣停入慈惠宮 信眾頻頻問誰的？

2019-11-24 15:20

要當眷村人要快！ 屏東勝利星村又有17幢開放進駐

2019-11-24 14:10

韓國瑜晚間水上鄉造勢 4百公尺走了15分才上台

2019-11-24 20:34

「返校」光明報就發生在基中 她搶救隱身小巷奏任官舍

2019-11-24 18:47

韓國瑜蔡英文晚間尬場 國瑜夜市下午開賣大批韓粉到場

2019-11-24 16:04

家扶第一家餐廳開在台灣頭 媽媽白天賣便當晚上顧孩子

2019-11-24 19:38

台南綠營原來隱藏這張「夫人牌」 下午一鳴驚人

2019-11-24 17:11

宜蘭東門夜市明天起「洗澎澎」97個攤位暫停營業

2019-11-24 13:24

國門陸橋明天封橋施工恐塞車 桃園市警局：路口派人疏導

2019-11-24 20:34

即時短評／韓國瑜、蔡英文嘉義拚場 打的是什麼盤算？

2019-11-24 22:37

韓國東方舞名師台東表演 超強電力台下觀眾差點暴動

2019-11-24 18:16

蔡英文蔡易餘水上造勢 萬餘人到場支持

2019-11-24 21:51

泰國移工報恩合建「石頭廟」 免費供餐20多年不中斷

2019-11-24 17:13

屏東前縣長力保下…7年40萬人 阿塱壹古道創上億商機

2019-11-24 23:41

雲林最西邊的村落飽受水患 張麗善：向水利署爭取改善

2019-11-24 14:47

花蓮支持者盼韓國瑜站台 黃啟嘉競總成立大會宣布延期

2019-11-24 17:27

首度投入年菜市場 新營太子宮要再送3輛gogoro

2019-11-24 17:15

300多歲茄苳染枝枯病奄奄一息 苗縣府搶救大作戰

2019-11-24 14:16

韓國瑜到嘉義縣為王啟澧站台 請大家下架民進黨

2019-11-24 19:27

黃偉哲到屏東開講 批4年前某個政黨騙了民進黨

2019-11-24 17:27

張善政與花蓮青年對談 質疑國安單位沒掌握共諜案

2019-11-24 21:58

影／朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美MV 推「太太會生氣」系列

2019-11-24 17:41

混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 台東縣：托育普及更符需求

2019-11-24 20:35

許銘春新竹站台 批韓國瑜落跑市長不敢說自己是高雄人

2019-11-24 18:06

故宮南院夜空無人機群飛 圖形變化與博物館輝映驚艷

2019-11-24 22:39

新北修法 寄養家庭不受限65歲

2019-11-25 00:37

走過40年 攝影大師邱錫麟展出140件精華作品

2019-11-24 22:09

大順、美術館路段擬修改路線 輕軌二階要完工 仍有長路

2019-11-24 23:42

紓解內科交通 新增單向管制道路、明年拓寬洲子街

2019-11-24 13:54

立委來讓專業的來？ 中正萬華雙林互批不專業

2019-11-24 18:15

老人家暴案上升 新北今年已1038件

2019-11-24 20:47

政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06

影／過年早創世募款不到二成 洪慈庸當愛心大使幫募款

2019-11-24 12:59

立委參選人邀連勝文談減重 分別減25與27公斤

2019-11-24 19:22

台南今年跨年不去歸仁了 從12月1日起就有系列活動

2019-11-25 11:24

從導護媽媽做到導護阿嬤 基隆67歲志工隊長：很開心

2019-11-24 17:28

拚嘉義縣海區立委連任 蔡易餘懇請鄉親再給他4年

2019-11-24 18:48

蔡英文蔡易餘聯合造勢 陳菊喊出得票超過7成

2019-11-24 19:18

實務有困難 桃市埤塘光電悄喊卡

2019-11-24 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top