影／國門陸橋封閉施工 平面道路一度回堵

2019-11-25 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市中山高桃園南崁交流道前的國門陸橋今天午9時起補強施工，國門陸橋雙向封閉，包括該陸橋北上國1中山高匝道也是雙向封閉，原本預料上班尖峰時段桃園、蘆竹南崁往返中山高車流可能壅塞，但在市警局宣導及動員警力、義交在周邊路口疏散，上班車輛多意外未見壅塞動彈不得，不過上午9時起陸橋雙向封閉後，往返中山高車輛全都改走平面車道，一度造成車流回堵。

交通部公路總局第一區養護工程處指出，因應台4線國門陸橋下方鋼箱梁補強施工，今天上午9時到下午4時，陸橋雙向封閉，往返桃園、蘆竹及國1中山高南崁交流道車輛改道行駛，今天下午4時起到12月20日止，國門陸橋雙向原有2車道縮減封閉1線車道行駛，請往返桃園、蘆竹及中山高南崁交流道的車輛改道行駛或遵守交通管制行駛。

桃園市警局因應國門陸橋今天上午施工封閉，交通大隊會同桃園、龜山、蘆竹分局調派警力、義交20多人在國門陸橋周邊的春日路、民生北路、中正路、莊敬路各重要路口交通疏導下，上午7時到9時，上班通勤族車多、但未見塞車，不過上午9時過後陸橋雙向封閉，許多大小車輛臨時改走陸橋下方平面車道，往中山高、蘆竹、桃園方向一時車多回堵現象，警方疏導中。