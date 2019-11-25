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影／國門陸橋封閉施工 平面道路一度回堵

2019-11-25 11:17聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中山高桃園南崁交流道前的國門陸橋今天午9時起補強施工，國門陸橋雙向封閉，包括該陸橋北上國1中山高匝道也是雙向封閉，原本預料上班尖峰時段桃園、蘆竹南崁往返中山高車流可能壅塞，但在市警局宣導及動員警力、義交在周邊路口疏散，上班車輛多意外未見壅塞動彈不得，不過上午9時起陸橋雙向封閉後，往返中山高車輛全都改走平面車道，一度造成車流回堵。

交通部公路總局第一區養護工程處指出，因應台4線國門陸橋下方鋼箱梁補強施工，今天上午9時到下午4時，陸橋雙向封閉，往返桃園、蘆竹及國1中山高南崁交流道車輛改道行駛，今天下午4時起到12月20日止，國門陸橋雙向原有2車道縮減封閉1線車道行駛，請往返桃園、蘆竹及中山高南崁交流道的車輛改道行駛或遵守交通管制行駛。

桃園市警局因應國門陸橋今天上午施工封閉，交通大隊會同桃園、龜山、蘆竹分局調派警力、義交20多人在國門陸橋周邊的春日路、民生北路、中正路、莊敬路各重要路口交通疏導下，上午7時到9時，上班通勤族車多、但未見塞車，不過上午9時過後陸橋雙向封閉，許多大小車輛臨時改走陸橋下方平面車道，往中山高、蘆竹、桃園方向一時車多回堵現象，警方疏導中。

市警局交通大隊長林樹國表示，國門陸橋今早封閉施工，警方調派警民前往周邊重要路口疏導交通，避免影響上班通勤族時間，上班尖峰車多幸未回堵塞車，因應接下來陸橋縮減封閉1線車道施工到12月20日，警方每天會持續監看車流，並機動編排警力加強疏導交通，亦呼籲民眾行車改道或遵守交通疏導路線行駛。

桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，早上9時封橋後往中山高車多，平面道...
桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，早上9時封橋後往中山高車多，平面道路一度回堵塞車，警方在場疏導交通。記者曾增勳／攝影
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公路總局第一養護工程處公告國門陸橋今天起封閉縮減1線車道施工到12月20日止，建...
公路總局第一養護工程處公告國門陸橋今天起封閉縮減1線車道施工到12月20日止，建議民眾行車改道路線。圖／公路總局第一養工處提供
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桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，上班尖峰未堵車，早上9時封橋後往中...
桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，上班尖峰未堵車，早上9時封橋後往中山高車多，平面道路一度回堵塞車。記者曾增勳／攝影
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桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，早上9時封橋後往中山高車多，平面道...
桃園市國門陸橋今天9時到下午4時雙向封閉施工，早上9時封橋後往中山高車多，平面道路一度回堵塞車。記者曾增勳／攝影
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