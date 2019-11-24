城市紀錄片成果影展登場 嶄新視角看桃園

2019-11-24 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／即時報導



2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影館舉辦，放映今年度徵選入選參賽者們歷經4個月培訓課程後的最終作品，並由培訓導師與參賽者們進行映後座談，分享創作與學習經驗，與民眾一同看見桃園故事。

12位參賽者的故事主題大多從小人物出發，卻帶出深刻議題。一方面記錄了新住民在桃園奮鬥故事、原住民與隔代教養的親情故事、罹癌母親面對自己與自閉症孩子的生命、視障師傅的生活與夢想、無家者的真實樣貌等等。另一方面則透過自身的探尋，帶出了在面對成長、家庭與自我、家族歷史的思索等。故事簡單卻能引發共鳴，並看見與我們切身相關的故事。

每部作品放映完後將由培訓導師與參賽學員共同座談，分享培訓過程的學習經驗與創作的思辨、與被攝者的交流、影片剪輯與結構等心路歷程，期待讓觀眾更瞭解紀錄片如何被拍攝、製作成為一部作品，歡迎對影像創作有興趣的民眾也能共襄盛舉。