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城市紀錄片成果影展登場 嶄新視角看桃園

2019-11-24 18:19聯合報 記者高宇震／即時報導

2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影館舉辦，放映今年度徵選入選參賽者們歷經4個月培訓課程後的最終作品，並由培訓導師與參賽者們進行映後座談，分享創作與學習經驗，與民眾一同看見桃園故事。

12位參賽者的故事主題大多從小人物出發，卻帶出深刻議題。一方面記錄了新住民在桃園奮鬥故事、原住民與隔代教養的親情故事、罹癌母親面對自己與自閉症孩子的生命、視障師傅的生活與夢想、無家者的真實樣貌等等。另一方面則透過自身的探尋，帶出了在面對成長、家庭與自我、家族歷史的思索等。故事簡單卻能引發共鳴，並看見與我們切身相關的故事。

每部作品放映完後將由培訓導師與參賽學員共同座談，分享培訓過程的學習經驗與創作的思辨、與被攝者的交流、影片剪輯與結構等心路歷程，期待讓觀眾更瞭解紀錄片如何被拍攝、製作成為一部作品，歡迎對影像創作有興趣的民眾也能共襄盛舉。

24日的頒獎典禮頒發結業證書及公布前三名獲獎名單，分別獲得10萬、5萬、3萬元獎助金，鼓勵優質創作能夠持續努力，紀錄更多桃園故事，每位學員的成果作品，往後也會在社區巡迴播映，詳細活動訊息，可上官網或Facebook粉絲團搜尋「記錄桃園」查詢。

2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影...
2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影館舉辦，與民眾一同看見桃園故事。圖／文化局提供
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24日的頒獎典禮頒發結業證書及公布前三名獲獎名單，分別獲得10萬、5萬、3萬元獎...
24日的頒獎典禮頒發結業證書及公布前三名獲獎名單，分別獲得10萬、5萬、3萬元獎助金。圖／文化局提供
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2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影...
2019年度桃園城市紀錄片徵選暨培訓成果影展將於11月23、24日在桃園光影電影館舉辦，與民眾一同看見桃園故事。圖／文化局提供
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紀錄片自閉隔代教養

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