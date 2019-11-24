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台南市府農產行銷 日本大阪戶外辦果乾試吃

2019-11-24 14:16聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

前進日本，台南市政府日來在日本知名大阪道頓崛心齋橋跑跑人看板旁，推出台南農產觀光大型戶外廣告，並播放主題「台南甘味旅行直行便--與浪漫的距離，三小時」宣傳影片，才推出立即在當地獲得廣大回響。

台南市政府農業局在市長黃偉哲指示把握這股熱潮前往日本，今天上午10點到下午4點，在大型看板對面道頓崛Riverwalk，舉辦台南芒果乾打卡試吃活動，準備上千份單包裝芒果乾，現場參與民眾反應熱烈，直呼「喔伊係伊」手持宣傳手拿板，頻頻拍照上傳個人社群媒體。現場也有台灣旅客前來響應打卡活動，表示看到台南廣告刊登在國外刊板倍感親切。

農業局表示，日本觀光客消費力強，與台灣關係友好，農業局規劃台南農特產結合觀光特色景點，透過台南水果特色與景點風光，吸引關西地區民眾來台南觀光及品嘗在地優質水果。

農業局長李朝塘表示，市長黃偉哲很重視台南農特產在日本等國家銷售情形，明年台南鳳梨和芒果等特色農產品產期逼近，透過芒果乾的品嘗及宣傳影片，能夠吸引大批日本旅客來台南，歡迎市民將資訊分享給日本友人，促成更多的台日交流。

市府表示，2015年10月台南-大阪航線開航，目前每周2班（2.5飛），府城台南與關西地區定位與調性上相似，都具有古都文化背景，適合雙邊旅客互動到訪；此外，觀光局2018年來台旅客分析，日本旅客達196.9萬，佔台灣入境市場客源的第二位，目前來台南國際旅客，以日本居首位。

台南市政府前往日本大阪推出戶外廣告，也在當地辦果乾試吃活動，深化台南國際能見度。...
台南市政府前往日本大阪推出戶外廣告，也在當地辦果乾試吃活動，深化台南國際能見度。圖/台南市政府農業局提供
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台南市政府前往日本大阪推出戶外廣告，也在當地辦果乾試吃活動，深化台南國際能見度。...
台南市政府前往日本大阪推出戶外廣告，也在當地辦果乾試吃活動，深化台南國際能見度。圖/台南市政府農業局提供
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