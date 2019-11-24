秉坤婦幼醫院20周年 舉辦寶寶爬行競賽
秉坤婦幼醫院20周年，今日於中壢國民運動中心舉辦幼兒嘉年華會，進行爬行、提尿布比賽，爬行報名人數約302位，提尿布約298位，共600位寶寶參加，預估總參加人數2000多人，還有「流星姐姐」的帶動唱、折氣球及本院出生的第一位寶寶回娘家等活動。
今年於院內推動「親子共讀活動」，活動中來參加者都會發給童書一本，讓爸爸媽媽可以陪孩子一起讀書，共同成長，享受親子共讀樂趣。
秉坤婦幼醫院長洪秉坤說，因大家的支持肯定，故將觸角延伸至北桃園，於桃園中路特區興建地下3層、地上9層的「桃園秉坤婦幼醫院」，預計2021(民國110年)年開始營運，期盼將我們在南桃園的專業經驗帶至北桃園，讓全桃園婦女及幼兒得到更健康及安全的保障。
桃園市長鄭文燦出席活動時表示，秉坤婦幼醫院自96年開院至今，共接生約4萬1200位寶寶，在生育的人生重大階段，協助準爸媽和新手爸媽走過胎兒孕育及新生兒照顧時期，並推動「親子共讀活動」，讓寶寶的教育起始於生命的開始；另也配合市府的健康幸福家庭補助計畫政策，提供市民婚後孕前健檢、孕期羊膜穿刺及試管嬰兒補助。
鄭文燦也提及，中央將編列約600億元經費，跟進桃園育兒津貼及托育公共化政策，預期將降低家長很多負擔，等中央版本確定訂出後，市府將配合擴大實施，也將持續增建親子館，提供年輕家庭更多的支持及照顧，讓桃園成為全台支持年輕家庭的指標城市。
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