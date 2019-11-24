秉坤婦幼醫院20周年 舉辦寶寶爬行競賽

2019-11-24 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



秉坤婦幼醫院20周年，今日於中壢國民運動中心舉辦幼兒嘉年華會，進行爬行、提尿布比賽，爬行報名人數約302位，提尿布約298位，共600位寶寶參加，預估總參加人數2000多人，還有「流星姐姐」的帶動唱、折氣球及本院出生的第一位寶寶回娘家等活動。

今年於院內推動「親子共讀活動」，活動中來參加者都會發給童書一本，讓爸爸媽媽可以陪孩子一起讀書，共同成長，享受親子共讀樂趣。

秉坤婦幼醫院長洪秉坤說，因大家的支持肯定，故將觸角延伸至北桃園，於桃園中路特區興建地下3層、地上9層的「桃園秉坤婦幼醫院」，預計2021(民國110年)年開始營運，期盼將我們在南桃園的專業經驗帶至北桃園，讓全桃園婦女及幼兒得到更健康及安全的保障。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，秉坤婦幼醫院自96年開院至今，共接生約4萬1200位寶寶，在生育的人生重大階段，協助準爸媽和新手爸媽走過胎兒孕育及新生兒照顧時期，並推動「親子共讀活動」，讓寶寶的教育起始於生命的開始；另也配合市府的健康幸福家庭補助計畫政策，提供市民婚後孕前健檢、孕期羊膜穿刺及試管嬰兒補助。