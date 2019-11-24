國門陸橋施工 25日起封橋改道恐陷大塞車

2019-11-24 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市中山高桃園交流道前的國門陸橋明天（25日）起進行鋼箱梁補強施工，明天上午 9時到下午4時封橋，國門陸橋雙向封閉，包括北上國1中山高匝道也是雙向封閉，隨即進行國門陸橋雙向各封閉 1線道施工，由於往返國1中山高南崁交流道車輛多，請上班通勤車輛行車預先改道或繞道行駛，避免往中山高方向大塞車，影響行程時間

交通部公路總局第一區養護工程處公告，為辦理台4線國門陸橋下方鋼箱梁補強施工，自11月25日到12月20日止，國門陸橋雙向車道封閉或縮減1線車道施工期間進行交通管制26天，請往返國1中山高南崁交流道及桃園、蘆竹方向行車改道行駛。

公路總局第一區養護工程處表示，國門陸橋封閉管制時間：11月25日上午9時到下午4時，封閉國門陸橋雙向車道，包括國門陸橋往國1中山高北上匝道、國1中山高北上南崁交流道往桃園的國門陸橋匝道也都同步封閉，封橋管制時段禁止行車進出國門陸橋。

自11月25日下午4時起到12月20日止，國門陸橋雙向原有2車道縮減為1線車道，往返桃園、蘆竹區道路管制交通如下：一是由桃園春日路往蘆竹南崁方向的車輛，請儘量改道民生北路；往中山高國1北上方向車輛，建議改道莊敬路轉中正北路接國1中山高北上匝道。一是由蘆竹南崁往桃園方向的車輛，請儘量改道行駛新南路二段平面道路；中山高國1南下出南崁交流道車輛，建議右轉接中正路-忠孝東路-民生北路前往桃園方向，請行經車輛預先改道行駛，避免交通壅塞。