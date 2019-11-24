厲害！竹縣奪數位創作大賽3佳作 行銷偏鄉的人文風華

2019-11-24 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣七個數位機會中心(DOC)參與今年教育部「從DOC看臺灣」數位應用創作大賽，從214件投稿中，竹縣共勇奪3項佳作，包含2項遊程規劃組獎、1項直播達人組獎。

新竹縣長楊文科表示，為推動教育部配合行政院縮減數位落差推行「偏鄉數位應用推動計畫」，新竹縣政府與明基友達基金會合作，共同輔導縣內DOC推廣數位學習，提供免費數位服務及學習資源，近年來也積極培力地方民眾行銷地方品牌，透過自媒體行銷課程，讓偏鄉的人文風華，在社群平台上大放異彩。

新竹縣府表示，這次獲得遊程規劃組獎項的分別為馬里光 DOC 的《馬里光田園生活小旅行》及五峰 DOC 的《大口呼吸 遊山趣清泉》。馬里光 DOC 長年推動部落經營，居民多以種植五月桃為主，友善土地推動自然農法，部落媽媽更自主組成「娬睞婦女小組」打響馬里光五月桃品牌。並藉由數位課程帶動在地產業行銷，積極推廣部落觀光旅遊。

其中獲得直播達人組佳作的關西 DOC，今年初開設「竹苗直播線上看」課程，教導部落中壯年的學員社群行銷的新趨勢，透過直播平台及器材的介紹、節目內容的場景設計、流程安排，打造更吸引人的線上直播節目，直接而低成本的數位行銷途徑，引起學員持續線上創造內容的興趣。

長期推動泰雅傳統編織的關西 DOC 今年應用所學，直播部落婦女們穿上泰雅傳統服飾，邀請耆老介紹傳統服飾的編織手法及意義，再由馬武督部落發展協會總幹事王振武介紹編織如何與數位科技結合，完成直播作品《耆老介紹馬武督部落泰雅編織》，榮獲直播達人組佳作。