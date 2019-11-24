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新竹左岸廁所斥資千萬將改造 上廁所不怕自行車被偷

2019-11-24 10:31聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市長林智堅上任後投入近5億整建新竹左岸，將荒地變綠地，滑板公園、棒壘球場串聯成「左岸運動公園」假日更吸引人潮，原本分布左岸的12座老舊公廁也將全面升級，市府投入1775萬，將全面擴大升級20座景觀廁所，除簡約風格、明亮通風，更新建超大無障礙廁所、為原本公廁兩倍大，讓民眾可以將自行車攜入如廁，對騎士更加方便安心，預計明年起陸續完工。

環保局長江盛任說，新竹左岸目前雖有12座公廁，分布於壘球場、溪埔子人工濕地、台68線旁古賢里等3處，但皆為老舊的傳統式流動廁所，空間小且易產生味道，且未設置無障礙廁所，經常收到民眾抱怨，將為新竹左岸廁所進行全面改造。

環保局表示，為提升民眾如廁品質，規劃於自行車道周邊各區域，設置形式簡約、色調質樸、內部空間寬敞的景觀廁所，廁所基座以灰色金屬材質與鋁製框為主，外觀以抿石子砌成，完全融入左岸自然景觀，市府成功向環保署及水利署爭取880萬補助經費，搭配市款共將投入約1775萬經費，共計設置5處20座景觀廁所，採兩期施工，明年起陸續完工。

環保局表示，左岸景觀廁所考量民眾使用多元性，每處均設置4座公廁，配置2座無障礙廁所、1座男廁、1座女廁，其中無障礙廁所特別打造超大空間，除讓行動不方便朋友使用，也讓民眾可把自行車帶入廁所內，保護自行車的安全。

環保局說，改善工程一期將整建2處共8座廁所，位於壘球場、溪埔子人工濕地，出入口分別從左岸前溪、左岸舊社進入，預計明年2月完工；二期工程將改善3處12座廁所，位於柯子湖人工濕地、頭前溪橋下大廣場、櫻花大道區域等3處，出入口分別由左岸千甲、左岸水源進入，櫻花大道廁所因位居前溪與舊社之間，可從左岸前溪或左岸舊社兩個出入口進入，預計明年中下旬完工。

林智堅表示，至今已投入近5億改造新竹左岸，以生態優先、景觀營造與低度維管整建左岸，新建滑板公園、棒球場與壘球場等，並規畫特色草原，如面積超過400個籃球場的水源草原正如火如荼建設中，改造成果也獲中央肯定今年獲得全國水環境大賞「水漾景觀獎」。

林智堅市長也表示，除了打造左岸運動公園、規畫特色草原，更整建自行車道、改善四大出入口，包括左岸千甲、左岸水源、左岸前溪、左岸舊社，明年將再改善3處出入口，讓市民朋友找路不再霧煞煞。

目前的左岸廁所實景圖。圖／市府提供
目前的左岸廁所實景圖。圖／市府提供
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未來左岸廁所示意圖。圖／市府提供
未來左岸廁所示意圖。圖／市府提供
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市府成功向環保署及水利署爭取880萬補助經費，搭配市款共將投入約1775萬經費，...
市府成功向環保署及水利署爭取880萬補助經費，搭配市款共將投入約1775萬經費，共計設置5處20座景觀廁所，採兩期施工，明年起陸續完工。圖為示意圖。圖／市府提供
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