小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災
苗栗縣政府防治小花蔓澤蘭危害生態，辦理小花蔓澤蘭收購，去年數量掛零，今年也僅6成多，目前野外到處可見小花蔓澤蘭開花，甚至入侵到頭屋鄉明德水庫步道，縣政府農業處林務科憂心民眾對「植物殺手」欠缺警覺，明年將擴大合作鄉鎮市公所辦理收購。
小花蔓澤蘭每年10月至隔年2月開花，縣政府防治在它開花結果前辦理收購，今年與造橋鄉、獅潭鄉公所合作，以拔除的小花蔓澤蘭植物體每公斤5元收購，目標4000公斤，10月31日止，只有造橋繳交2496公斤，約62.4%，除了缺乏管理山林、田園可見小花蔓澤蘭開花，連明德水庫步道也有它的蹤跡。
苗栗縣政府農業處林務科長鄭忠財憂心忡忡，指出小花蔓澤蘭惡名昭彰，世界自然保護聯盟列入世界百大外來入侵種，無性繁殖只要是葉子或蔓莖接觸土壤，每個節都可再長成植株，有性繁殖每平方公尺可有17萬個種子，繁殖力及生長速度都驚人，攀爬、覆蓋在其他植物上造成死亡，因此有「植物殺手」、「綠癌」之稱。
鄭忠財說，小花蔓澤蘭因大面積覆蓋，阻斷其他植物與陽光接觸，進而無法行使光合作用枯萎死亡，危害生態是漸近式，民眾也較缺乏危機意識，去年收購數量掛零，但如果每年拔除，幾年累積下來，可能壓制小花蔓澤數量，林務科研擬獎勵措施，希望更多公所及民眾參與防治小花蔓澤蘭。
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