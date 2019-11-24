小花蔓澤蘭收購差一截 野外遍地開花恐成災

2019-11-24 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗縣政府防治小花蔓澤蘭危害生態，辦理小花蔓澤蘭收購，去年數量掛零，今年也僅6成多，目前野外到處可見小花蔓澤蘭開花，甚至入侵到頭屋鄉明德水庫步道，縣政府農業處林務科憂心民眾對「植物殺手」欠缺警覺，明年將擴大合作鄉鎮市公所辦理收購。

小花蔓澤蘭每年10月至隔年2月開花，縣政府防治在它開花結果前辦理收購，今年與造橋鄉、獅潭鄉公所合作，以拔除的小花蔓澤蘭植物體每公斤5元收購，目標4000公斤，10月31日止，只有造橋繳交2496公斤，約62.4%，除了缺乏管理山林、田園可見小花蔓澤蘭開花，連明德水庫步道也有它的蹤跡。

苗栗縣政府農業處林務科長鄭忠財憂心忡忡，指出小花蔓澤蘭惡名昭彰，世界自然保護聯盟列入世界百大外來入侵種，無性繁殖只要是葉子或蔓莖接觸土壤，每個節都可再長成植株，有性繁殖每平方公尺可有17萬個種子，繁殖力及生長速度都驚人，攀爬、覆蓋在其他植物上造成死亡，因此有「植物殺手」、「綠癌」之稱。