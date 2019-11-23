提升機車停等安全 桃市待轉區亮了

桃園市交通局最近正在測試新的感應警示系統，一偵測到有機車停在待轉區，就會投射照明「點亮」機車待轉區。 圖／桃園市交通局提供 分享 facebook

桃園市現階段仍維持兩段式左轉，但機車族屢抱怨待轉區遭違規停車占用，或因格子太小停等有危險，警方強調接獲通報會到場勸導、取締，市府交通局近年整頓T字路口機車待轉區，除加強導引標示也增加夜間反光設備，最近測試新的感應警示系統，只要一偵測到有機車停在待轉區，投射照明「點亮」機車待轉區，提升機車族停等安全。

桃園區復興路、玉山街口的機車待轉區因緊鄰水果行，婆婆媽媽採買需求量大，但路旁機車停車格數量少，不少騎士常貪圖方便隨意停放路邊，機車待轉區幾乎成為停車格，影響機車停等，店家雖做標示警告，警方獲報到場勸導，仍不見改善。

附近住戶說，每次騎車回家，想騎進待轉區「得碰運氣」，因格子窄小、屢被違停占用，加上車流量大，甚至常見騎士乾脆直接違規冒險左轉，險象環生；警方表示，違停占用待轉區視同一般違規停車，民眾發現可檢舉，違者最高可罰1200元。

為提升T字路口機車待轉區的安全性，市府交通局下不少功夫，去年開始試辦在機車待轉區塗畫黃色內框與箭頭，引導機車騎進待轉區，避免汽機車誤停占用。夜間視線不良，桃園區文中路還試辦增設發光設備，加裝光條，提醒人車注意。

交通局交通工程科長黃錦虹說，最近引進一套新的感應警示系統，擇定桃園區國際路二段與慈文路等6處機車待轉區試辦，系統只要感應到機車停等，投射燈立刻照射待轉區，可警示直行車注意路旁待轉區，目前仍在測試。