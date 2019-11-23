苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣山坡地占全縣面積8成以上，山坡地管理業務，以保育水土資源，減免災害；水利處水土保持科七年級女力鍾惠、朱怡禎，負責水保業務，兩人經常獨自穿梭山區，有時遇民眾水保違規須開罰，民眾氣噗噗的情緒，一看到她們，氣就消一半，她們也以實力展現專業，提高民眾申請水土保持意願，降低違規案件。

苗栗縣土地面積18萬2031公頃，山坡地面積有15萬9335公頃，山坡地面積就占88%。水土保持科負責，水土保持法、山坡地保育利用條例，坡地申請與違規管理。

水保科七年級女力鍾惠、朱怡禎，從事水保業務分別5年、9年多，負責山坡地違規使用查報、取締，還有山坡地農業使用管理等。

兩人說，經常要到山區查報，或是申請民眾受理山坡地水土保持開發案件申請，開車經過各式蜿蜒的山區小路，甚至旁邊是懸崖，好不容易抵達後，當下車時，民眾就會問「你真的一個人嗎？我還以為是男生」。

經常穿梭山區兩人，由於山區氣候變化，兩人說，有時候遇到上午烈日當空，下午卻雷雨大作，通常「風雨無阻」，每次出門會勘，必備防曬、登山鞋、登山杖與雨鞋，有時遇到山區起霧「開車幾乎看不見前方」，戰戰兢兢。

朱怡禎說，民眾因違反水保法開單，一罰就是6萬元起跳，有民眾還跟他們哭訴，「我知道這不是你本意」，甚至還有民眾「被你們開罰我都失眠」哀兵政策等情況，以「同理心」面對，也有民眾被罰一次後，深受警惕，遇到她說「我都有改善哦！」還會主動跟鄰居分享水土保持觀念，讓她很感動。

外型亮眼的鍾惠因為單身，還曾有民眾介紹男朋友給她。鍾惠說，輔導民眾申請水保案件時，也了解到每個申請者背後故事，曾遇到一名爸爸申請整坡地要種果樹，這名爸爸有三個女兒，先將坡地整好，讓女兒有空回來時，也能享受農村之樂。