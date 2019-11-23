影／海豚、神轎 西濱白沙屯「媽祖意象公園」近完工

2019-11-23 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮新建的千里眼、順風耳將軍石雕像日前開光，成為白沙屯拱天路的新地標，公路總局及通霄鎮公所運用鄰近的西濱白沙屯交流道槽化區打造「媽祖婆意象公園」，增加綠美化及植栽，還有媽祖神轎、海豚等意象，工程月底即將完工，增添白沙屯媽祖信仰的特色。

白沙屯媽徒步進香已是全國知名宗教之旅，每年進香出發、回鑾時白沙屯周邊香客人潮洶湧，熱鬧非凡，平常及假日來進香的遊客也愈來愈熱絡。

西濱白沙屯交流道旁的槽化區，多年前就豎立白沙屯媽祖石雕，西濱白沙屯到通霄的高架路段去年通車，媽祖神轎為通車路段巡行祈福，下交流道時突然在石雕像槽化區徘徊停留，信眾發現基座下陷及出現多處裂縫，被視為白沙屯媽神蹟，指示遷移石雕位置及轉向，事後由立委陳超明服務處邀公路總局、鎮公所等單位會勘，修繕基座並將媽祖石雕像轉向拱天宮及大海方向。

當地2處槽化區空地經地方爭取，公路總局委託通霄鎮公所進行綠美化，媽祖石雕旁最近加強植栽綠美化，還增加海豚意象環繞在媽祖石雕旁，此外還有白沙屯媽神轎及轎班的地景意象，呈現白沙屯媽信仰特色。