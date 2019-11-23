親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

東北季風增強 周一起天氣轉涼低溫15到18度

金馬紅毯／尖叫減半、沒了乳波 李安淡定喊：珍惜！

影／苗栗工務處組12金釵婦好女力 道路巡檢修補 難不倒她們

2019-11-23 19:29聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

想到工務處，大多人第一印象「理工男」、「常跑工地」，苗栗縣政府工務處女性人數3成多，工務處成立「婦好女力大隊」，由副處長詹彩蘋擔任隊長，參與工務處的道路巡檢業務，齊力搬著40公斤重的瀝青，修補道路坑洞、夜巡路燈，證明女性也能做得到，展現「團結合作」。

工務處副處長詹彩蘋說，許多人對工務處性別刻板印象，念理工好嚴肅、都是男生，常跑工地流汗髒髒等。「工程是人與物質的互動，由參與實務操作的人所建構，當工程參與者更多元，工程可以展現更多元的思考面貌」。

工務處的業務多元，道路巡檢業務，負責「燈亮、路平與水溝通」，工務處管轄苗縣的鄉道、縣道共1008公里，縣道共10條、總長241公里，鄉道85條共767公里，確保縣內公路設施完善，養護單位執行道路巡查，了解公路狀況，填具巡查報告，來辦理後續。

縣府財源籌措困難，無法有寬裕預算委外廠商辦理，僅能有2位人力巡路、路燈、補坑洞、掃路等實屬不易，工務處成立「婦好女力大隊」，經過多次會議討論、凝聚共識與教育訓練，由工務處女性同仁自願組成，出動參與。 

工務處有5個科，其中4科的女性參與婦好女力大隊，從道路巡查、坑洞修補、路面清掃，夜巡路燈情況。修補路面坑洞時，要扛著40公斤重的常溫瀝清，4女將合力扛著修補路面坑洞的瀝清扛起後，再倒到路面，用鏟子將瀝清鋪平，養護科的鍾秀敏說「呼！真的很不容易，大家齊力合作，完成任務」。

平日負責交通業務的楊文熙說，道路巡檢跟想像中不一樣，參與女力大隊，認識不同科的業務。

道路巡檢平日僅2名人力負責，鍾秀敏說，真的很不容易，修補道路坑洞、清掃砂石，都要注意周遭車流量，設置好交通錐警示，安全很重要，2名男性同仁獨力完成，女性則要展現團隊合作，同心協力。

「路平」除修補坑洞外，利用道路巡查時，發現路況及老化情況，做為道路改善刨鋪的參考。夜巡時，也會巡視縣鄉道路燈。另外，也要負責道路清掃，道路有砂石掉落情況，清掃除砂石，避免民眾通行時打滑。

道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖...
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖／苗栗縣政府提供
分享
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖...
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣政府工務處成立「婦好女力大隊」，副處長詹彩蘋擔任隊長，參與工務處道路巡檢業...
苗栗縣政府工務處成立「婦好女力大隊」，副處長詹彩蘋擔任隊長，參與工務處道路巡檢業務，齊力搬著40公斤重的瀝青，修補道路坑洞、夜巡路燈，證明女性也能做得到，展現「團結合作」。圖／苗栗縣政府工務處提供
分享
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖...
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖／苗栗縣政府提供
分享
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖...
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖／苗栗縣政府提供
分享
道路巡檢工作之一，用平板電腦IPad，了解道路巡查系統登錄作業情況。圖／苗栗縣政...
道路巡檢工作之一，用平板電腦IPad，了解道路巡查系統登錄作業情況。圖／苗栗縣政府提供
分享
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖...
道路巡檢工作之一，修補道路坑洞，瀝青鋪上後，還要用鏟子鋪平翻動，大家齊力完成。圖／苗栗縣政府提供
分享
道路巡檢工作之一，還要清掃掉落砂石。圖／苗栗縣政府提供
道路巡檢工作之一，還要清掃掉落砂石。圖／苗栗縣政府提供
分享

砂石老化苗栗縣

相關新聞

影／海豚、神轎 西濱白沙屯「媽祖意象公園」近完工

2019-11-23 19:36

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

鄭文燦任內首調 桃園市計程車新費率12月20日上路

2019-11-23 20:05

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

校慶運動會見參選人礦泉水 議員陳光軒批違反行政中立

2019-11-23 17:53

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

台商回流全台稱霸 鄭文燦：投資桃園1538億元

2019-11-23 15:11

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

鄭文燦：台商回台投資桃園總額1538億

2019-11-23 13:40

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

竹縣稅捐局推可愛卡通桌曆 12/3起開放兌換

2019-11-23 09:39

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

台13線三義段奪命小彎 擬原路線拓寬

2019-11-22 23:51

苗栗立委登記參選12人 歷屆最多人

2019-11-22 21:34

「撐香港‧要自由」演唱會南北串連 民眾：香港加油

2019-11-22 20:51

苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

政治犯參演《非常上訴》 陪審團觀眾可投選票影響結局

2019-11-22 15:52

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

北市明年3月起停用無防偽標垃圾袋 違者最高罰6000元

2019-11-23 14:01

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

大陸瘋打疫苗 台診所嗅商機進駐金門

2019-11-23 17:04

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48

掏空路基修好了 大家都在等的宜蘭清水地熱明重新開園

2019-11-23 14:13

高雄駁二動漫祭登場 Coser比拚動漫旋風襲捲南台灣

2019-11-23 12:05

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

蘆竹市民看過來！ 好市多「黑色購物節」交通有管制

2019-11-23 15:10

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16

影／到龜吼大啖萬里蟹 別錯過維納斯海岸海天奇岩

2019-11-23 09:55

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

影／小英全台只陪他登記今再加持 讚少年囝仔蔡適應不簡單

2019-11-23 17:50

日本盛岡山車祭移師花蓮 今飆舞踩街

2019-11-22 23:29

雨炸基隆 月眉土資場崩塌 勒令停業

2019-11-22 23:06

現身挺侄子蘇震清戰屏南 蘇嘉全：總部成立小英會來

2019-11-23 16:38

林智堅直播獻唱紅豆 呼籲大家用唱歌挺林夕、撐香港

2019-11-23 17:20

Costco黑色購物節起跑 北投警祭3交管力抓違停

2019-11-23 17:56

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

影／吳怡農表演徒手擊破戰技 桌榮泰驚呼勢如破竹

2019-11-23 17:12

耶誕樂！台中很迪士尼 彰化傘閃聖誕樹吸睛

2019-11-22 23:36

苗栗立委登記參選12人 歷屆最多人

2019-11-22 21:34

72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21

苗栗縣8成都是山坡地 她們穿梭山區推展水土保持

2019-11-23 19:59

相思木燒4天3夜 金山柴窯1400度燒出迷人印記

2019-11-23 13:28

韓國瑜、陳其邁隔空交火

2019-11-22 23:31

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39

私房景點／花蓮台開心農場 免費親子樂園

2019-11-22 23:22

東海岸旗魚、臍橙產季 歡迎來成功鎮品嘗

2019-11-23 13:45

校園模擬參審法庭 中壢高商學生體驗「參與刑事審判」

2019-11-23 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top