影／苗栗工務處組12金釵婦好女力 道路巡檢修補 難不倒她們

2019-11-23 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



想到工務處，大多人第一印象「理工男」、「常跑工地」，苗栗縣政府工務處女性人數3成多，工務處成立「婦好女力大隊」，由副處長詹彩蘋擔任隊長，參與工務處的道路巡檢業務，齊力搬著40公斤重的瀝青，修補道路坑洞、夜巡路燈，證明女性也能做得到，展現「團結合作」。

工務處副處長詹彩蘋說，許多人對工務處性別刻板印象，念理工好嚴肅、都是男生，常跑工地流汗髒髒等。「工程是人與物質的互動，由參與實務操作的人所建構，當工程參與者更多元，工程可以展現更多元的思考面貌」。

工務處的業務多元，道路巡檢業務，負責「燈亮、路平與水溝通」，工務處管轄苗縣的鄉道、縣道共1008公里，縣道共10條、總長241公里，鄉道85條共767公里，確保縣內公路設施完善，養護單位執行道路巡查，了解公路狀況，填具巡查報告，來辦理後續。

縣府財源籌措困難，無法有寬裕預算委外廠商辦理，僅能有2位人力巡路、路燈、補坑洞、掃路等實屬不易，工務處成立「婦好女力大隊」，經過多次會議討論、凝聚共識與教育訓練，由工務處女性同仁自願組成，出動參與。

工務處有5個科，其中4科的女性參與婦好女力大隊，從道路巡查、坑洞修補、路面清掃，夜巡路燈情況。修補路面坑洞時，要扛著40公斤重的常溫瀝清，4女將合力扛著修補路面坑洞的瀝清扛起後，再倒到路面，用鏟子將瀝清鋪平，養護科的鍾秀敏說「呼！真的很不容易，大家齊力合作，完成任務」。

平日負責交通業務的楊文熙說，道路巡檢跟想像中不一樣，參與女力大隊，認識不同科的業務。

道路巡檢平日僅2名人力負責，鍾秀敏說，真的很不容易，修補道路坑洞、清掃砂石，都要注意周遭車流量，設置好交通錐警示，安全很重要，2名男性同仁獨力完成，女性則要展現團隊合作，同心協力。