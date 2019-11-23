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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

竹市東大路將大改造 減車道寬退縮行穿線保障行人安全

2019-11-23 17:48聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市政府將斥資1億5千萬元進行東大路人本環境大改造，縮減車道寬降低車速，退縮行穿線、機慢車待轉區及增設行人庇護島，保障行動緩慢的長者、身障者穿越道路安全，人行道將加寬並移除管線設施，提升行人無障礙空間，預計年底動工，明年底完工，將成為全市第1條示範道路。

市府交通處指出，改善範圍為中央路至經國路段，全長約1公里，東大路寬40公尺，雙向設有4線快車道及2線混合車道，人行道僅3公尺寬，又設有變電箱等管線設施，影響通行空間，且分隔島植栽不佳也影響景觀。

交通處規畫拆除快車道的中央分隔島，將快車道與混合車道間的分隔島從2.4公尺寬增為4.8公尺，將管線設施全部移置分隔島，並種植楠木、樟樹及光臘樹等，營造生態綠廊景觀大道，人行道將從3公尺拓寬到6.1公尺，結合自行車道與無障礙障設施，提供行人、自行車友善通行環境。

東大路車流量大車速快，快車道將從3.5公尺縮減為3公尺，混合車道從7.5公尺縮減為4.5公尺，降低車速及車輛混雜交錯情形，交通處指出，原來混合車道扣掉水溝及停車格，行駛空間也僅4.5公尺，縮減並不影響車輛行駛，而且也規畫停車彎。

交通處指出，路口行穿線及機慢車待轉區都將退縮，強化行人及機慢車安全，降低車輛轉彎時因內輪差造成的危險，並在分隔島設行人庇護島，讓年長等行動緩慢者可以分段穿越道路，保障安全。

此案在議會審議時也引起多名議員關注，要求不增加兩段式左轉路口、行穿線需退縮、混合車道需安全評估確保行車順暢，並使用活鋪面底層符合環保需求，交通處指出，既有的兩段式左轉路口不會增加，保留最需要的部分，混合車道符合道路規範，也會盡量採用活鋪面。

交通處指出，此工程預計下個月發包，最快年底前動工，配合後年舉辦的台灣燈會，明年底前完工，因施工期長達1年，採分段施工及調撥車道維持交通。

新竹市東大路人行道管線設施影響人行空間，市府將移置分隔島並把人行道加寬，改善行人...
新竹市東大路人行道管線設施影響人行空間，市府將移置分隔島並把人行道加寬，改善行人環境。記者黃瑞典／攝影
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新竹市東大路快車道分隔島（左）將拆除，快車道與混合車道分隔島（右）將加寬，加強植...
新竹市東大路快車道分隔島（左）將拆除，快車道與混合車道分隔島（右）將加寬，加強植栽營造綠廊景觀大道。記者黃瑞典／攝影
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新竹市東大路人行道管線設施影響人行空間，市府將移置分隔島並把人行道加寬，改善行人...
新竹市東大路人行道管線設施影響人行空間，市府將移置分隔島並把人行道加寬，改善行人環境。記者黃瑞典／攝影
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新竹市東大路將進行人本環境大改造，縮減車道寬降低車速，退縮行穿線、機慢車待轉區及...
新竹市東大路將進行人本環境大改造，縮減車道寬降低車速，退縮行穿線、機慢車待轉區及增設庇護島，保障行人安全。記者黃瑞典／攝影
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