米粉摃丸節首度移師桃園 桃竹雙市長尬廚藝

2019-11-23 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



2019新竹米粉摃丸節「廚爸大對決」今日在桃園市大溪中正公園展開，新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅一同出席，活動上雙方大展廚藝，現場比拼米粉湯、刈包等創意料理。

鄭文燦表示，大溪是豆干的故鄉，米粉、摃丸則是新竹遠近馳名的傳統美食，今年市府舉辦豆干節，邀請桃竹竹苗共同展示當地百年產業，新竹市以「摃丸」為代表，深受市民朋友支持與歡迎，本次新竹市府首度將米粉摃丸節移師到大溪舉辦，並由林市長邀請14家新竹在地業者推廣新竹米粉和摃丸，讓桃園市民再次一飽口福。

新竹市這次特別邀請14家新竹在地業者，包括吉泰米粉、國際米粉、國豐米粉、日照米粉、海瑞貢丸等知名商店來桃園設攤推廣，將最道地的新竹小吃呈現在市民面前，另外活動現場還舉辦音樂饗宴、料理小教室、披米粉及搥摃丸等體驗，讓民眾以輕鬆愉快的方式瞭解這項在新竹有逾百年歷史的傳統產業。