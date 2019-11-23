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米粉摃丸節首度移師桃園 桃竹雙市長尬廚藝

2019-11-23 16:45聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019新竹米粉摃丸節「廚爸大對決」今日在桃園市大溪中正公園展開，新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅一同出席，活動上雙方大展廚藝，現場比拼米粉湯、刈包等創意料理

鄭文燦表示，大溪是豆干的故鄉，米粉、摃丸則是新竹遠近馳名的傳統美食，今年市府舉辦豆干節，邀請桃竹竹苗共同展示當地百年產業，新竹市以「摃丸」為代表，深受市民朋友支持與歡迎，本次新竹市府首度將米粉摃丸節移師到大溪舉辦，並由林市長邀請14家新竹在地業者推廣新竹米粉和摃丸，讓桃園市民再次一飽口福。

新竹市這次特別邀請14家新竹在地業者，包括吉泰米粉、國際米粉、國豐米粉、日照米粉、海瑞貢丸等知名商店來桃園設攤推廣，將最道地的新竹小吃呈現在市民面前，另外活動現場還舉辦音樂饗宴、料理小教室、披米粉及搥摃丸等體驗，讓民眾以輕鬆愉快的方式瞭解這項在新竹有逾百年歷史的傳統產業。

鄭文燦指出，桃園在早期的行政區劃為新竹州，大溪過去則稱為大溪郡，與新竹是屬於相同的地理區劃範圍，大溪跟新竹有許多的相似之處，都是擁有兩、三百年歷史的古城，兩座城市不只距離近，市長之間也維持友好的互動關係，希望未來能再積極牽線，促成更多文化、產業上的合作交流。

新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅今日一同出席，活動...
新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅今日一同出席，活動上雙方大展廚藝，現場比拼米粉湯、刈包等創意料理。圖／新聞處提供
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新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅今日一同出席，活動...
新竹米粉摃丸節首度移師桃園大溪，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅今日一同出席，活動上雙方大展廚藝，現場比拼米粉湯、刈包等創意料理。圖／新聞處提供
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新竹米粉鄭文燦創意料理

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