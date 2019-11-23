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校園模擬參審法庭 中壢高商學生體驗「參與刑事審判」

2019-11-23 15:29聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢高商11月22日與司法院合作辦理「校園模擬參審法庭」活動，找來司法院刑事廳法官邱鼎文、桃園地方法院法官梁志偉、謝承益及中壢高商公民與社會科教師顏偉家、周秀英，帶領壢商學生扮演法官、國民法官、檢察官、律師、被告、證人與被害人等，輔導學生演練完整的法庭審判流程，並在活動結束後進行討論，獲得參與學生熱烈的迴響。

「違法取證但能證明真實，在法庭上能否作為證據？」、「容許司法犯錯和縱放之間，你的選擇是什麼」、「我們能在法庭上找到真相嗎？」活動中，法官梁志偉不斷引導學生多面向思考，扮演國民法官的同學們也在法庭活動訊問證人及被告時，嘗試從證人及被告的回答中抽絲剝繭找出真相，過程相當精彩。前來旁聽的學生則由法官謝承益帶領及解說中間討論與終局評議，並引導學生由不同角色及角度切入議題，發表自身的看法並共同討論。

法官梁志偉和謝承益除了向學生介紹審判流程及重要原則之外，也讓同學們了解國民參與刑事審判的流程及法院形成心證的評議過程，並解答各種與法庭相關問題。模擬法庭上的攻防相當逼真，報名參加的學生也都做好事先的準備，學生余冠霖說，「自己從高一到高二就已陸續參加許多這方面的活動，學到很多法律及法庭審判的相關知識，也對法律愈來愈有興趣。」

中壢高商校長蘇鴻銘表示，最近兩年來學校持續辦理「模擬法庭」活動，目的即在引導壢商學生具備對公共議題的思考與對話素養，同時更緊扣新課綱「涵育公民責任」的課程目標，培養良好品德、公民意識與社會責任，主動參與社會公共事務。

法官梁志偉引導學生多面向思考，扮演國民法官的同學們也在法庭活動訊問證人及被告時，...
法官梁志偉引導學生多面向思考，扮演國民法官的同學們也在法庭活動訊問證人及被告時，嘗試從證人及被告的回答中抽絲剝繭找出真相，過程相當精彩。圖／中壢高商提供
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桃園市中壢高商11月22日與司法院合作辦理「校園模擬參審法庭」活動，找來司法院刑...
桃園市中壢高商11月22日與司法院合作辦理「校園模擬參審法庭」活動，找來司法院刑事廳法官，輔導學生演練完整的法庭審判流程，並在活動結束後進行討論。圖／中壢高商提供
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中壢高商11月22日與司法院合作辦理「校園模擬參審法庭」活動，找來司法院刑事廳法...
中壢高商11月22日與司法院合作辦理「校園模擬參審法庭」活動，找來司法院刑事廳法官，輔導學生演練完整的法庭審判流程，並在活動結束後進行討論。圖／中壢高商提供
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司法院國民法官

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