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桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市警察局今年重點執法項目當中，警方以攔停形式抓最多的是「未依規定兩段式左轉」，今年1到9月就攔查5萬多件，市議員王浩宇直指，警察局出動大量警力處理機車未兩段式左轉，但此類違規並非民眾最為關注的交通問題，危險性也不大，痛批警方是把「機車族當提款機」，應著重加強民眾最在意的違規並排停車與未依規定轉彎等項目才合理。

桃園市警察局長陳國進說，此為中央重點執法項目，為全國一制性，市警局會向中央建議修正，不過他也強調，機車若未兩段式左轉，即隨汽車一起左轉，也有可能發生車禍，並非毫無危險性。市長鄭文燦認為，違規並排停車若影響出入，將請警方加強取締，若未依規定兩段式左轉也要取締，兩者都要開罰，才能保護人民安全。

王浩宇昨在市政總質詢時，秀出桃市警局提供的重點執法項目統計資料，10大項執法項目包含闖紅燈、酒駕、嚴重超速、機車未兩段、機車行駛禁行機車、逆向行駛、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越與並排停車，分為警方攔停、逕行舉發與民眾檢舉3大執法方式，其中警方攔停件數最多的項目是未依規定兩段式左轉，今年1到9月就抓了5萬3399件。

王浩宇也出示2段機車的行車記錄器影像後，認為無論是紅牌重機還是白牌重機隨著汽車一起左轉對向車道，都相當順暢，問警察局長「是造成誰的危險？」他並依據統計數據強調，警方卻將攔查執法重點放在未依規定兩段式左轉，「不覺得重心放錯了嗎」，並說部分車道試辦取消兩段式左轉後，車禍不增反減，市警局應調整重點執法項目才對。

王認為，民眾檢舉案件以違規並排停車、未依規定轉彎與闖紅燈為大宗，件數都多達一、兩萬件，代表民眾真正在意的是並排停車、未依規定轉彎等違規帶來的困擾與危險，他自己開車行經三民路到議會路上，就發現好幾台違規併排，明顯阻礙車流進行。

桃園市警察局今年重點執法項目當中，警方以攔停形式抓最多的是「未依規定兩段式左轉」...
桃園市警察局今年重點執法項目當中，警方以攔停形式抓最多的是「未依規定兩段式左轉」，今年1到9月就攔查5萬多件。記者曾健祐／攝影
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警察王浩宇重機

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