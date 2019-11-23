親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹講-城市美感的8堂課」25日開始報名，由建築景觀大師及專家學者透過論壇方式與市民對談，12月12日至21日在風livehouse舉辦8場次，其中2場由市長林智堅分享「用美感治理城市」與「圓一個動物園夢」，市府指出，每場限額60名，報名可獲得動物米粉、河馬限量文具組等紀念小禮，歡迎踴躍參加。

市府指出，8場論壇包括用美感治理城市、綻放微笑的水岸、Dear給孩子的禮物、勾勒新竹‧城市美術館、幸福古城的新舊融合及3場動物園主題論壇，活動期間每天上午9點至下午5點，風livehouse也展出新竹棒球場、國際展演中心、大車站與新竹總圖等建設模型及新竹動物園設計手稿、棒球場物件。

林智堅指出，希望藉由論壇與展覽，邀大家見證城市的改變，透過城市、美感、生態、環境、建設不同主題，讓新竹人更親近故鄉，了解城市歷史、正在發生的改變，並參與城市未來規劃。

行政處長白舒樺說，論壇每個主題及講者都各有特色，例如用美感治理城市及綻放微笑的水岸討論微笑城市的概念，如何透過城市美感的型塑，讓居民發自內心的微笑並生活其中，以及如何透過重新打造左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，成功翻轉新竹市河海岸，並邀請到致力推動城市美學的專家學者，如王俊雄、張基義、潘一如及景觀生態專家郭中端及市府秘書長陳章賢與談。

市府表示，參加者可獲得限量動物園桌曆、動物小泡芙、動物米粉、河馬限量文具組與竹市建設專刊等，詳情及報名資訊25日將「新竹市 新鮮事」臉書粉絲專頁公布，每天前60名觀展民眾也有好禮可拿，送完為止。

新竹講活動期間在風livehouse展出新竹棒球場等重大建設模型。圖／市府提供
新竹講活動期間在風livehouse展出新竹棒球場等重大建設模型。圖／市府提供
分享
新竹講活動期間在風livehouse展出新竹大車站等重大建設模型。圖／市府提供
新竹講活動期間在風livehouse展出新竹大車站等重大建設模型。圖／市府提供
分享

新竹動物園林智堅

相關新聞

桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32

桃警年抓兩段式左轉逾5萬件 挨轟「把機車族當提款機」

2019-11-23 14:44

鄭文燦：台商回台投資桃園總額1538億

2019-11-23 13:40

竹縣稅捐局推可愛卡通桌曆 12/3起開放兌換

2019-11-23 09:39

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

台13線三義段奪命小彎 擬原路線拓寬

2019-11-22 23:51

苗栗立委登記參選12人 歷屆最多人

2019-11-22 21:34

「撐香港‧要自由」演唱會南北串連 民眾：香港加油

2019-11-22 20:51

苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

政治犯參演《非常上訴》 陪審團觀眾可投選票影響結局

2019-11-22 15:52

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

楊梅分局購新型警用背心 員警大讚「揪甘心」

2019-11-22 14:25

竹市高年級生俱樂部課程延伸 阿公阿嬤玩樂團、尬街舞

2019-11-22 12:03

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04
看更多

熱門文章

台東今早空中神秘巨響再現 幾十公里外都聽見了！

2019-11-23 09:33

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

親民黨吳益政今早動念參選立委 宋楚瑜還致電感謝

2019-11-22 22:51

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23

搶商機！台南佳里購物節30日封街兩天 120攤商進駐

2019-11-23 08:55

韓國瑜台中拜票 顏清標擺5桌低調宴請

2019-11-22 19:20

屏東青創基地每月淨利僅1.5萬 青年議員歎比基本工資低

2019-11-22 18:53

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

宜蘭區域立委截止登記 共6人參選

2019-11-22 19:20

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

影／整修國門補助651萬 基隆首件都更拉皮9年終定案

2019-11-23 11:41

高美蘭向同事道別：這是我人生中的一段善緣 十分珍惜

2019-11-22 23:38

港天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖遶境 沸騰花蓮市區

2019-11-22 21:58

嘉縣立委選戰藍綠對決 打破明文規定聯盟對戰嘉義王

2019-11-22 17:42

影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22

雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52

苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

民進黨總統立委台東競總成立 蔡英文：我也是台東團隊

2019-11-22 22:23

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

立委選舉登記最一刻 高雄市議員吳益政登記參選

2019-11-22 17:38

新北勞工局搭風潮提名不分區名單 宣導勿誤聘非法外勞

2019-11-22 16:47

美食當前不心動3個月鏟肉10公斤 林右昌：還要繼續

2019-11-22 15:29

型男、美女、暖男、平民、財神總統都選立委 嘉義市超熱鬧

2019-11-22 19:20

尷尬！總統蔡英文談農機補助 賴坤成「當選一定有」

2019-11-22 18:27

影／台南安平遊艇展登場 亞洲第一艘海上超跑亮相

2019-11-22 16:08

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

雲林海線立委1雄3雌大對決 4人4個黨大車拼

2019-11-22 20:38

日本盛岡山車明晚在花蓮登場 45組隊伍踩街同樂

2019-11-22 15:25

日本溫泉專家對台灣溫泉讚譽有加 泉質好泡湯環境友善

2019-11-22 20:10

農業外勞每月32K 小農養不起

2019-11-23 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top