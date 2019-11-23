新竹城市美感8堂課25日報名 參加有河馬文具等好禮

2019-11-23 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



「新竹講-城市美感的8堂課」25日開始報名，由建築景觀大師及專家學者透過論壇方式與市民對談，12月12日至21日在風livehouse舉辦8場次，其中2場由市長林智堅分享「用美感治理城市」與「圓一個動物園夢」，市府指出，每場限額60名，報名可獲得動物米粉、河馬限量文具組等紀念小禮，歡迎踴躍參加。

市府指出，8場論壇包括用美感治理城市、綻放微笑的水岸、Dear給孩子的禮物、勾勒新竹‧城市美術館、幸福古城的新舊融合及3場動物園主題論壇，活動期間每天上午9點至下午5點，風livehouse也展出新竹棒球場、國際展演中心、大車站與新竹總圖等建設模型及新竹動物園設計手稿、棒球場物件。

林智堅指出，希望藉由論壇與展覽，邀大家見證城市的改變，透過城市、美感、生態、環境、建設不同主題，讓新竹人更親近故鄉，了解城市歷史、正在發生的改變，並參與城市未來規劃。

行政處長白舒樺說，論壇每個主題及講者都各有特色，例如用美感治理城市及綻放微笑的水岸討論微笑城市的概念，如何透過城市美感的型塑，讓居民發自內心的微笑並生活其中，以及如何透過重新打造左岸、漁人碼頭及17公里海岸線，成功翻轉新竹市河海岸，並邀請到致力推動城市美學的專家學者，如王俊雄、張基義、潘一如及景觀生態專家郭中端及市府秘書長陳章賢與談。