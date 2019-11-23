桃園仙草花節來了 5公頃紫色花海再現「台版普羅旺斯」

2019-11-23 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



去年被稱為「台灣版普羅旺斯」的桃園楊梅仙草花節來了！活動於今日起至12月8日為期16天，以「花漾楊梅仙境遊」為主題，種植近5公頃大片仙草花海，及近4公頃綠肥花海，並規劃「奇幻仙境區」、「夢幻仙境區」及「花漾仙境區」三個特色展區。

桃園市長鄭文燦出席活動時指出，去年市府首次舉辦桃園仙草花節，楊梅仙草花大面積紫色花海的搶眼美景造成轟動，當時被稱為「台灣版的普羅旺斯」，吸引眾多網美爭相打卡拍照。今年特地擴大舉辦，由原本1.5公頃仙草花種植面積擴大到5公頃。

今年最大特色，規劃了3個特色展區，包括「奇幻仙境區」以仙草花海結合「仙境城堡」、「瘋狂下午茶」、「紅心皇后與高帽先生」、「蘑菇舞台」4大裝置藝術，設計成童話花園氛圍；「花漾仙境區」種植百日草、向日葵、波斯菊等綠肥花海，營造出繽紛活潑俏皮的樣貌；「夢幻仙境區」內有大面積的仙草花，呈現紫色花海景象，浪漫十足，豐富市民朋友的旅遊體驗。

活動期間於各周末也安排不同的主題活動，結合楊梅休閒農業園區在地農場，規劃農事體驗和小旅行，串聯富岡周邊農場和景點。

開幕第一周11月23日及24日，以扮裝遊行揭開序幕，並規畫樂團演出花草系及經典童話主題曲；第二周11月31日及12月1日，舉辦瘋狂下午野餐日的活動；第三周12月7日及12月8日除了大小朋友都愛的魔幻雜技演出外，楊梅區公所特別推出以仙草入菜的「千人仙草宴」活動。