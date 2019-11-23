中原大學生翻轉老農村 霄裡發揚在地美

2019-11-23 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



中原大學設計學院從民國95年做社區調查，至今仍長期深耕桃園霄裡地區，3年前向教育部申請補助，讓學生在課堂時間到社區內陪伴老人做手工藝品、宣導各項新穎觀念等，由於霄裡地區水質良好，從前有「霄裡米食不盡」的諺語，學生便結合在地的米食文化，開發新商品賦予傳統農產新定義，辦理伴手禮培訓工作坊帶領社區老人一同手作在地特色禮盒。

中原大學設計學院院長陳其澎表示，他與霄裡的緣分自15年前便已開始，當初看到在地浣衣池中有不少婦女在洗東西，他認為浣衣池只拿來洗衣服、洗菜太可惜，因此將這些浣衣池重新整理，像是石母娘娘浣衣池便成為在地景點，再搭上自行車道、田園風光、古厝及客家八音，陳其澎說，南桃園有龍潭，而霄裡則將成為北桃園客家文化的亮點。

教育部為加強大專校院與地區的連結，106年啟動「大學社會責任實踐計畫」(簡稱USR計畫)，讓學生在課堂中實地親身實踐社會責任，陳其澎帶領中原大學設計學院學生組成USR團隊，以樂齡福祉、食養社造、設計創業3個面向深入霄裡地區服務社區，學生到社區關懷據點與老人同樂、帶領社區老人手製工藝品，不時宣導如減塑、環保等新觀念，讓社區年輕化。

日前中原大學設計學院USR團隊更與竹霄社區發展協會，辦理「竹霄伴手禮培訓工作坊」現場香味濃厚且歡笑聲不斷，學生擔任助手和社區老人合作，結合在地頗負盛名的米食，製作成社區伴手禮點心「竹霄樂福米禮盒」，竹霄社區發展協會理事長鄧旭東表示，未來將開放對外販售，盈餘則會回饋社區做樂齡關懷。