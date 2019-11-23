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竹縣稅捐局推可愛卡通桌曆 12/3起開放兌換

2019-11-23 09:39聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

年終到，新竹縣稅捐局每年推出的水果月曆，都相當受到民眾的喜愛，今年除了有長輩偏好的水果月曆外，還發行嚕嚕米、卡娜赫拉、拉拉熊等可愛卡通三角桌曆，從12月2日開始提供雲端發票早鳥兌換，3日則開放紙本或雲端發票皆可兌換，前100名兌換者加送紅包袋1份。

縣府稅捐局長彭惠珠局長表示，民眾可在竹北總局及竹東分局兌換，而為了鼓勵民眾購物消費多用載具儲存雲端發票，所以「早鳥」可提前一天兌換，且只需要5張今年11、12月雲端發票就可兌換1份卡通桌曆或水果月曆，紙本發票兌換則需要8張。

若平日忙碌無法兌換的民眾，7日周六也可兌換，不過稅捐局也提醒，假日只開放竹北總局，從早上9點至下午3點可兌換，想趁假日兌換的民眾注意地點及時間，以免撲空。

今年推出的三角桌曆共有3款，嚕嚕米、卡娜赫拉、拉拉熊各一款，顏色繽紛、吸睛，相當適合放在桌上陪民眾療癒一整年；而經典版的水果月曆，還在每月貼心加註農曆內容及節稅宣導資訊，更增添實用性。活動募集的發票將全數轉贈轄內公益慈善社福團體，歡迎民眾收集發票做公益。

除了可兌換水果月曆及可愛卡通桌曆外，民眾也可憑2張雲端發票或4張紙本發票，兌換1份可愛紅包袋，每人每項限兌換2份，每張發票金額在10元(含)以上。

另外，現場出示財政部統一發票兌獎APP登錄畫面，並回答相關問題，還可兌換精美宣導品1份，宣導品數量有限，請民眾把握機會。

今年推出的三角桌曆共有3款，嚕嚕米、卡娜赫拉、拉拉熊各一款，顏色繽紛、吸睛，相當...
今年推出的三角桌曆共有3款，嚕嚕米、卡娜赫拉、拉拉熊各一款，顏色繽紛、吸睛，相當適合放在桌上陪民眾療癒一整年。圖／新竹縣政府稅捐局提供
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月曆卡通紅包

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