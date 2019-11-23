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影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

海線鐵路通霄白沙屯車站拜當地拱天宮白沙屯媽信仰之賜，近十餘年來旅客人數逐年遞增，尤其每年白沙屯媽往北港進香期間，旅客人潮更是熱絡，為方便年邁及行動不便香客，台鐵將在站內增設4座無障礙電梯，並規畫為車站「拉皮」，讓這處幾乎僅停靠區間車的三等小站，在明年進香時呈現新風貌。

海線鐵路白沙屯車站將增設4座無障礙電梯，台鐵現已著手施工，此外車站也規畫「拉皮」...
海線鐵路白沙屯車站將增設4座無障礙電梯，台鐵現已著手施工，此外車站也規畫「拉皮」工程。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽每年往北港徒步進香活動在國內愈來愈熱門，白沙屯車站前更是媽祖婆進香回鑾時必定駐駕的地點，知名度甚至超過其他規模更大的車站。據統計，白沙屯車站從2006年起，每天平均進站旅客人數逐年增加，從122人增至前年的288人，倍數成長。

白沙屯拱天宮管理委員會表示，宮內規畫電動接駁車接送香客往返白沙屯車站，因路線擬行駛車站後方的「專用道路」，為方便年邁香客上下跨越鐵路的天橋到月台及車站後方，台鐵現已施工打造無障礙電梯，對香客是一大喜訊。

台鐵台中工務段表示，白沙屯車站預計施設4座無障礙電梯，其中3座在站內，另1座站後方，白沙屯車站雖以停靠區間車為主，但台鐵考慮香客人潮多，認為確有必要興建電梯服務年長及行動不便者，希望明年進香前施設完成，至於車站站體的「拉皮」工程目前在規畫中。此外，站後方的景觀綠美化，則交由苗栗縣文化觀光局負責施工辦理。

除了車站，往拱天宮必經的白沙屯平交道，因呈現東窄西寬的喇叭口型態，導致雙向車流會車時，易在平交道上出現「對峙」現象，日前立委陳超明邀台鐵局相關單位會勘，也決定平交道東側入口往北擴寬1.5公尺、往南擴寬1公尺、平交道西側入口往南擴寬1公尺、以便疏通進出車輛與行人，拓寬工程將趕在春節前完成。

海線鐵路白沙屯車站將增設4座無障礙電梯，台鐵現已著手施工。記者胡蓬生／攝影
海線鐵路白沙屯車站將增設4座無障礙電梯，台鐵現已著手施工。記者胡蓬生／攝影
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海線鐵路白沙屯車站透過天橋讓旅客通往一、二月台及車站後方。記者胡蓬生／攝影
海線鐵路白沙屯車站透過天橋讓旅客通往一、二月台及車站後方。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯台鐵電梯

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