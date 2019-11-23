影／白沙屯媽威名盛香客多 三等小站將增4座電梯

2019-11-23 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



海線鐵路通霄白沙屯車站拜當地拱天宮白沙屯媽信仰之賜，近十餘年來旅客人數逐年遞增，尤其每年白沙屯媽往北港進香期間，旅客人潮更是熱絡，為方便年邁及行動不便香客，台鐵將在站內增設4座無障礙電梯，並規畫為車站「拉皮」，讓這處幾乎僅停靠區間車的三等小站，在明年進香時呈現新風貌。

海線鐵路白沙屯車站將增設4座無障礙電梯，台鐵現已著手施工，此外車站也規畫「拉皮」工程。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

白沙屯媽每年往北港徒步進香活動在國內愈來愈熱門，白沙屯車站前更是媽祖婆進香回鑾時必定駐駕的地點，知名度甚至超過其他規模更大的車站。據統計，白沙屯車站從2006年起，每天平均進站旅客人數逐年增加，從122人增至前年的288人，倍數成長。

白沙屯拱天宮管理委員會表示，宮內規畫電動接駁車接送香客往返白沙屯車站，因路線擬行駛車站後方的「專用道路」，為方便年邁香客上下跨越鐵路的天橋到月台及車站後方，台鐵現已施工打造無障礙電梯，對香客是一大喜訊。

台鐵台中工務段表示，白沙屯車站預計施設4座無障礙電梯，其中3座在站內，另1座站後方，白沙屯車站雖以停靠區間車為主，但台鐵考慮香客人潮多，認為確有必要興建電梯服務年長及行動不便者，希望明年進香前施設完成，至於車站站體的「拉皮」工程目前在規畫中。此外，站後方的景觀綠美化，則交由苗栗縣文化觀光局負責施工辦理。