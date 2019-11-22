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攜手打擊環保犯罪 桃園市檢警海環今結盟成軍

2019-11-22 21:31聯合報 記者張裕珍／即時報導

為查緝環保犯罪，桃園市3年前即結合市府環保局、地檢署與警局力量結盟環檢警成立查緝平台，有感海洋汙染層出不窮，沿海地區陸續發生汙泥、廢棄物傾倒等環境汙染案件，桃市府與桃園地檢署今發起檢警海環擴大結盟，將海巡署北部分署等單位也拉入盟隊，未來將採結盟互助方式，希望接獲環保犯罪可即刻瓦解跨區犯罪集團，嚇阻不法。

今天的擴大結盟記者會，桃園市副市長李憲明、桃園地檢署代理檢察長郭文東、內政部警政署保安警察第七總隊長張春波、海洋委員會海巡署北部分署長黃民芳、桃園市警察局長陳國進與市府環保局長呂理德都親自參與，過去推動結盟的桃市府前環保局長、行政院環保署副署長沈志修也「回娘家」響應，眾人還戴起拳擊手套，展現合力打擊環保犯罪的信心。

副市長李憲明說，觀察近來環保犯罪已演變為集團式跨區域汙染棄置的型態犯案，礙於單一縣市稽查管轄權限受阻，市府自105年起就與桃園地檢署、環保署及內政部警政署保七總隊成立檢警環結盟查緝平台，結盟前合作186件、告發37件、移送62件，結盟3年來成效顯著，統計合作查辦406件、告發207件與移送123件，移送人數更高達500人之多。

李也提到，今年行政院環保署首屆環保犯罪執法績優人員金環獎，全國僅5名環保局人員獲選，其中桃園市環保局就占了2個名額，而參加桃園市檢警環合作平台共7人獲金環獎殊榮，正是檢警環聯合查緝策略奏效成效斐然的最佳典範。

李憲明說，為強化守護海岸線，擴大結盟邀請行政院海委會海巡署北部分署加入桃園市環保犯罪查緝平台，經由海岸監控及定期巡防，即時揪出污染行為，查緝範圍也擴大至高潮線起500公尺內之岸際地區與近海沙洲，海陸聯合防守環保犯罪。

郭文東也說，打擊環保犯罪展現成效，歸功結盟平台查緝成果，有感沿海資源也要盡力守護，因此擴大結盟希望能讓珍貴的環境資源保護更為完整，也呼籲不肖業者勿以身試法。

沈志修、李憲明、郭文東等一行人也參觀記者會展示的各式新型科技偵查機器，如熱距離紅外線熱顯像儀，可遠端監測讓工廠製程可能的汙染現形，還有無人載具可空拍蒐證，另透過軟體取得圖資可製作3D地景立體圖，就能掌握排廢的面積範圍，不僅能克服複雜場域的不易進入性，也取代了傳統人工的皮尺量測。

環保局長呂理德說，檢警海環結盟多管齊下的稽查辦案為時勢所需，未來將持續緊密合作，聯手打擊不法汙染環境行為，呼籲業者勿心存僥倖以身試法。若民眾發現有違法傾倒掩埋廢棄物、河川汙染及其他環境汙染情事，請立即向桃園市政府環保局提供線索，並可隨時撥打24小時公害陳情專線0800-066666通報環保局第一時間處理，阻絕或減緩汙染情形的發生。

為查緝環保犯罪，桃市府與桃園地檢署發起檢警海環擴大結盟行動，將海巡署北部分署等單...
為查緝環保犯罪，桃市府與桃園地檢署發起檢警海環擴大結盟行動，將海巡署北部分署等單位也拉入盟隊，未來將採結盟互助方式，希望接獲各式環保犯罪案件時，能即刻瓦解跨區犯罪集團，嚇阻不法。記者張裕珍／攝影
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環保署副署長沈志修等一行人也參觀記者會展示的各式新型科技偵查機器，如熱距離紅外線...
環保署副署長沈志修等一行人也參觀記者會展示的各式新型科技偵查機器，如熱距離紅外線熱顯像儀，可遠端監測讓工廠製程可能的汙染現形。記者張裕珍／攝影
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為查緝環保犯罪，桃市府與桃園地檢署發起檢警海環擴大結盟行動，將海巡署北部分署等單...
為查緝環保犯罪，桃市府與桃園地檢署發起檢警海環擴大結盟行動，將海巡署北部分署等單位也拉入盟隊，未來將採結盟互助方式，希望接獲各式環保犯罪案件時，能即刻瓦解跨區犯罪集團，嚇阻不法。記者張裕珍／攝影
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環保署副署長沈志修等一行人也參觀記者會展示的各式新型科技偵查機器，如熱距離紅外線...
環保署副署長沈志修等一行人也參觀記者會展示的各式新型科技偵查機器，如熱距離紅外線熱顯像儀，可遠端監測讓工廠製程可能的汙染現形。記者張裕珍／攝影
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無人載具可空拍蒐證，另透過軟體取得圖資可製作3D地景立體圖，就能掌握排廢的面積範...
無人載具可空拍蒐證，另透過軟體取得圖資可製作3D地景立體圖，就能掌握排廢的面積範圍，不僅能克服複雜場域的不易進入性，也取代了傳統人工的皮尺量測。記者張裕珍／攝影
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