苗栗三義台13線14年撞死17人韓茂賢：石虎團體放過三義

2019-11-22 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣三義鄉台13線三義外環道工程，因石虎保育、生態環境等議題停擺。苗栗縣議員韓茂賢今在議會總質詢，台13線三義、銅鑼交界處路段小彎，14年有17人被撞死，「這裡道路早應拓寬，因為這裡有石虎，有錢也不能拓寬」，公路總局苗栗工務段指出，三義外環道可行性評估計畫採納地方意見，朝原路線拓寬方向進行，原路線拓寬不需環評。

韓茂賢說，台13線44公里到46公里，這個路段是一個小彎，這路段14年死了17人，每次發生車禍死人，都覺得很對不起他們，這裡早就應該要拓寬。韓茂賢說，「因為這裡有石虎」，有錢了也不能拓寬，有石虎棲息地，一直再拖，拖到現在，「拜託石虎團體放過三義」。韓說，今年農曆七月就死了兩人，附近的轉彎處就有6人身亡，連路旁的老闆夫妻運動完過馬路被撞，夫死、妻重傷。

韓茂賢說，他會出錢出力保育石虎，但該路段從未發生石虎路殺，希望能將2線道拓寬為4線道；保育團體認為，車禍發生應該檢討肇事原因，不會隨議員的言論起舞。

苗栗縣警局交通隊統計近5年，台13線38公里到46公里路段，A1（24小時死亡）車禍有2件、A2（人受傷）事故有2件，A3（車損）車禍有3件，肇事原因橫越道路不慎、未注意前車狀況、自摔、酒駕等。