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28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園選舉委員會外觀。記者張裕珍／攝影
桃園選舉委員會外觀。記者張裕珍／攝影
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2020區域立委選舉登記為期5天今天傍晚5點半截止，桃園市選委會統計，5天以來共有28人分別登記參選6個選區立委，其中，第三選區（中壢區）最激烈，多達6人登記參選，第一、二、四與五選區也有5人完成登記，都形成5搶1局面，第六選區僅2人捉對廝殺也受地方矚目，另平地原住民與山地原住民的全國性選區也都各有1人登記。

登記名單如下：

第1選區（5人）

一邊一國行動黨 沈育和

中國國民黨 陳根德

台灣民眾黨 陳泓維

民主進步黨 鄭運鵬

無黨籍 楊淂鉉

第2選區（5人）

中國國民黨 吳志揚

中華統一促進黨 陳志豪

台澎黨 張馨云

台灣維新 吳文凱

民主進步黨 黃世杰

第3選區（6人）

中國國民黨 魯明哲

中華文化復興在理黨 胡文中

宗教聯盟 李奇峰

民主進步黨 彭俊豪

時代力量 林佳瑋

無黨籍 李文雄

第4選區（5人）

中國國民黨 萬美玲

合一行動聯盟 吳清江

民主進步黨 鄭寶清

勞動黨 李中

國會政黨聯盟 林國政

第5選區（5人）

中國國民黨 呂玉玲

民主進步黨 蔣絜安

勞動黨 劉芳萍

國會政黨聯盟 張誠

無黨籍 易乃文

第6選區（2人）

中國國民黨 陳學聖

無黨籍 趙正宇

平地原住民（1人）

無黨籍 楊進福

山地原住民（1人）

無黨籍 林信義

2020選舉2020立委選舉2020選舉桃園市立委

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