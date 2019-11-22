親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣前議員羅吉祥本屆縣市長選舉轉換跑道，勝選竹東鎮長，卻被控選舉期間透過二重里鍾姓里長以3萬元向13位里長綁樁，新竹地院審理終結，今依違反選罷法交付賄絡罪判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，除鍾姓里長遭判1年10月，褫奪公權2年外，其餘里長皆被判有期徒刑2月，褫奪公權1年。

對此，羅吉祥發聲明，指對法院宣判結果深感訝異，也感到非常遺憾，因為還沒有收到判決書，也不知道判決的理由是什麼，他絕對沒有買票賄選，相關各位里長也在法庭上供證，稱與他並無任何買票賄選行為，法院的判決，不但是對本人，對各位里長而言，也都是一個錯誤而無法令人接受的判決，他在收到判決書後，一定會依法提起上訴，捍衛自己與各位里長的名譽及清白。

判決書指出，羅吉祥去年擔任新竹縣議員期間，轉換舞台投入竹東鎮長選舉，為求勝選，羅交付42萬元給鍾姓里長，由鍾分別交付給竹東地區13位里長，以每人3萬元綁樁，要大家「幫忙一下」、「支持羅吉祥」。之後，羅又親送3萬元給范姓、陳姓里長，但遭兩人當場拒收。

這起賄選案屬於金字塔型賄選，羅吉祥除針對里長以3萬元綁樁，也會贈送茶葉給鄰長，或發放千元工資給走路工。不過，走路工的部分檢方偵辦時認定發放的文宣金額過高，但法官卻認為檢方忽略發送選舉文宣品需逐戶送達至各住戶（選民）手中，非定點發放或至於家戶郵筒。

法官指出，本案發放文宣者均由里長自行選任鄰長或熟識的里民發放，本身存有一定的熟識度與信賴關係，候選人若硬性要求事後回報機制，並無實質上的意義與必要。加上檢方偵查時認定竹東鎮長選舉，羅吉祥的另名競爭對手吳勝松，兩人竟有相同的樁腳，且這些樁腳竟同時幫羅、吳兩人買票。依照現今選舉實務及一般經驗法則，極不合理且矛盾。

另外，羅吉祥與吳勝松均有製作發放文宣工作費簽收名冊，提供領取費用者簽收，但選舉期間各偵查機關查賄積極，還以高額獎金鼓勵民眾檢舉賄選情事，若羅、吳兩人於發放金錢時確實有行賄犯意，但依社會常態而言，通常會於檯面下運作，以免遭有心人士惡意檢舉，不會高調製作發放文宣工作費簽收名冊，留下明確證據供檢方查扣。

法官認為，羅吉祥發放3萬元給里長綁樁，3萬元已經是一名里長薪水的三分之二，客觀上足以動搖或鞏固投票人的投票意向，認定里長收賄部分，違反選罷法交付賄絡罪，但發放文宣工資走路工部分無罪。

新竹縣前議員羅吉祥本屆縣市長選舉轉換跑道，勝選竹東鎮長，卻被控選舉期間透過二重里...
新竹縣前議員羅吉祥本屆縣市長選舉轉換跑道，勝選竹東鎮長，卻被控選舉期間透過二重里鍾姓里長以3萬元向13位里長綁樁，新竹地院審理終結，今依違反選罷法交付賄絡罪判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。報系資料照
分享

賄選新竹

相關新聞

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

政治犯參演《非常上訴》 陪審團觀眾可投選票影響結局

2019-11-22 15:52

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

楊梅分局購新型警用背心 員警大讚「揪甘心」

2019-11-22 14:25

竹市高年級生俱樂部課程延伸 阿公阿嬤玩樂團、尬街舞

2019-11-22 12:03

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04

驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42

新屋野狗氾濫 上百雞隻被咬死

2019-11-21 23:18

苗縣國小遊樂器材 僅1成合格

2019-11-21 23:10

致力生態、科教 退休校長獲社教貢獻獎

2019-11-21 23:05

共享車位、機車提案 竹市議會通過

2019-11-21 22:47

強風吹斷2饋線 新竹縣市晚間6千多戶停電

2019-11-21 22:44

竹縣奪命路段榜首 竹北自強南路

2019-11-21 22:43

Uber Eats沒工商登記勞保局罰不到 時力參選人批太扯

2019-11-21 21:42

挑戰幸福縣市四連霸敗「北」 林智堅發願明年重返第一

2019-11-21 21:27

「仙草花節」23日浪漫登場 警方交管疏解人車潮

2019-11-21 20:53

縣市幸福指數排名大躍進 桃園勇奪第3名

2019-11-21 20:52

從小就愛美 男高中生學化妝獲美顏優勝

2019-11-21 20:22

退休肉販積極宣導大腸癌篩檢 每年成功「拉客」近百人

2019-11-21 18:56

桃竹苗大連線！民眾黨朱哲成登記 柯媽媽：給年輕人機會

2019-11-21 18:54

強拆違建要收費了 桃園通過自治條例送議會審查

2019-11-21 18:03

竹市議會通過推動共享車位及機車 解決停車位不足難題

2019-11-21 17:59

宣傳2020台灣燈會動起來 外埔區長帶隊到苗栗宣傳

2019-11-21 17:38

桃園市109年元旦升旗健走移師桃園區 摸彩抽Gogoro

2019-11-21 17:30

桃園鐵路地下化拚年底政院核定 7年後切換通車目標不變

2019-11-21 16:51

桃園景福宮200萬捐榮民醫院 添購醫療儀器回饋鄉親

2019-11-21 16:00

獅潭清澈小溪赫見魚蝦死亡 居民憂心汙染

2019-11-21 15:59

警界菜鳥出任務 八德警分局採「師徒制」

2019-11-21 15:59

「桃園草」桃園找嘸 武陵高中自行車隊騎百里到新竹尋

2019-11-21 15:14

民代批新屋野狗氾濫 上百隻雞被狗咬慘死

2019-11-21 15:13

醫師到基層診所駐診 民眾就近看病可銜接

2019-11-21 14:39
看更多

熱門文章

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

強風吹斷2饋線 新竹縣市晚間6千多戶停電

2019-11-21 22:44

驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42

基隆豪大雨 從昨晚到清晨災情不斷傳出

2019-11-22 08:22

窮人高速公路！台61最後一哩路 曾文溪橋趕明年底發包

2019-11-21 19:17

豪大雨襲擊基隆重創 月眉土資場即日起停止營業

2019-11-22 10:36

基隆月眉路大雨傳有土石流走山？警方：雨大但路沒中斷

2019-11-22 03:15

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

竹縣奪命路段榜首 竹北自強南路

2019-11-21 22:43

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

陳吉仲下鄉為農民收購花生 鄉代喊下台險爆衝突

2019-11-21 19:33

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

退而不休！她退休種台灣香檬 契作穩定口袋賺飽飽

2019-11-21 19:46

挑戰幸福縣市四連霸敗「北」 林智堅發願明年重返第一

2019-11-21 21:27

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

台南幸福指數入榜 藍營酸：黃偉哲做1年就打臉蔡賴配

2019-11-22 11:35

雨勢不斷釀災！基隆源遠路山壁崩坍 幸未砸中人車

2019-11-22 10:06

2019縣市幸福指數大調查 台北市奪下最幸福城市

2019-11-21 19:12

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

一年一度別錯過！新北「環保挖寶趣」23日下午登場

2019-11-22 07:18

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

縣市幸福指數排名大躍進 桃園勇奪第3名

2019-11-21 20:52

無須保留 南投郡役所眷舍拆了

2019-11-21 23:40

去日本容易甲狀腺機能亢進？醫師這麼說

2019-11-21 19:22

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38

北市將不接受議員違建陳情 羅智強：這點肯定柯文哲

2019-11-22 12:29

雲林土豆大戰愈演愈烈 張嘉郡請政府不分藍綠救農民

2019-11-21 20:27

吃有機為健康！中醫師推動台南佳里有機農業聚落

2019-11-22 07:57

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

「仙草花節」23日浪漫登場 警方交管疏解人車潮

2019-11-21 20:53

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top