竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹縣前議員羅吉祥本屆縣市長選舉轉換跑道，勝選竹東鎮長，卻被控選舉期間透過二重里鍾姓里長以3萬元向13位里長綁樁，新竹地院審理終結，今依違反選罷法交付賄絡罪判羅有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，除鍾姓里長遭判1年10月，褫奪公權2年外，其餘里長皆被判有期徒刑2月，褫奪公權1年。

對此，羅吉祥發聲明，指對法院宣判結果深感訝異，也感到非常遺憾，因為還沒有收到判決書，也不知道判決的理由是什麼，他絕對沒有買票賄選，相關各位里長也在法庭上供證，稱與他並無任何買票賄選行為，法院的判決，不但是對本人，對各位里長而言，也都是一個錯誤而無法令人接受的判決，他在收到判決書後，一定會依法提起上訴，捍衛自己與各位里長的名譽及清白。

判決書指出，羅吉祥去年擔任新竹縣議員期間，轉換舞台投入竹東鎮長選舉，為求勝選，羅交付42萬元給鍾姓里長，由鍾分別交付給竹東地區13位里長，以每人3萬元綁樁，要大家「幫忙一下」、「支持羅吉祥」。之後，羅又親送3萬元給范姓、陳姓里長，但遭兩人當場拒收。

這起賄選案屬於金字塔型賄選，羅吉祥除針對里長以3萬元綁樁，也會贈送茶葉給鄰長，或發放千元工資給走路工。不過，走路工的部分檢方偵辦時認定發放的文宣金額過高，但法官卻認為檢方忽略發送選舉文宣品需逐戶送達至各住戶（選民）手中，非定點發放或至於家戶郵筒。

法官指出，本案發放文宣者均由里長自行選任鄰長或熟識的里民發放，本身存有一定的熟識度與信賴關係，候選人若硬性要求事後回報機制，並無實質上的意義與必要。加上檢方偵查時認定竹東鎮長選舉，羅吉祥的另名競爭對手吳勝松，兩人竟有相同的樁腳，且這些樁腳竟同時幫羅、吳兩人買票。依照現今選舉實務及一般經驗法則，極不合理且矛盾。

另外，羅吉祥與吳勝松均有製作發放文宣工作費簽收名冊，提供領取費用者簽收，但選舉期間各偵查機關查賄積極，還以高額獎金鼓勵民眾檢舉賄選情事，若羅、吳兩人於發放金錢時確實有行賄犯意，但依社會常態而言，通常會於檯面下運作，以免遭有心人士惡意檢舉，不會高調製作發放文宣工作費簽收名冊，留下明確證據供檢方查扣。