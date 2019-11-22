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苗栗之最！首獲金安獎 交通工程分組縣市第一名

2019-11-22 15:55聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣政府工務處配合「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」，今年5月在交通部接受專家學者對縣府107年度工程小組6大項目，包括友善機車、加強道路交通安全功能等考評，工務處獲交通部108年金安獎，單項成績績優獎（交通工程第3組第1名）。縣府工務處指出，在有限經費，提升道路品質，落實人本環境政策，維護民眾生命財產安全，責無旁貸。

交通部為有效改善交通秩序、增進交通安全，依「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」，針對「交通工程」、「交通安全教育」、「交通執法」、「交通安全宣導」、「公路監理」、「綜合管考」、「砂石安全管理」等7項指標，由交通部邀集專家學者依據107年度各縣市執行道安成效（道安觀測指標、書面簡報資料）考評。

全台縣市分3小組，第1組（臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市）、第2組（基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣）、第3組（苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣）。

苗縣府工務處指出，工程小組6大項目，包括加強道路交通安全功能與水準、路口交通安全設施改善、友善機車、自行車安全環境改善、改善行人及弱勢團體交通環境、執行違規新設道路指示標誌或廣告物取締拆除、其他創新作為的考評。苗栗縣獲108年金安獎–單項成績績優獎（工程小組，第3組第1名）的肯定。

今天下午3點，縣府工務處副處長詹彩蘋代表接受交通部長林佳龍及行政院政務委員吳澤成頒獎及表揚。工務處長古明宏說，交通工程是改善交通秩序、增進交通安全的重要一環，縱然縣府經費有限，為提升縣內道路品質、落實人本環境政策，及提升道路交通安全，維護所有民眾於生命財產安全，工務處業務團隊責無旁貸。

苗栗縣長徐耀昌說，苗縣獲交通部108年金安獎績優獎項，誠然是鼓勵，提升道路安全，無論是交通道路工程維護、執法單位取締落實，教育、監理、宣導各小組團隊的配合與努力，每一個環節都很重要，責成工務處戮力辦理交通工程改善等精進作為，打造安全的交通環境，提升用路人安全。

苗栗縣政府工務處獲得金安獎，交通工程項目，縣市分組第三組的第一名，工務處副處長詹...
苗栗縣政府工務處獲得金安獎，交通工程項目，縣市分組第三組的第一名，工務處副處長詹彩蘋（右一）代表縣府接受頒獎。圖／工務處提供
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苗栗縣政府工務處獲得金安獎，交通工程項目，縣市分組第三組的第一名，工務處副處長詹...
苗栗縣政府工務處獲得金安獎，交通工程項目，縣市分組第三組的第一名，工務處副處長詹彩蘋（右三）代表縣府接受頒獎。圖／工務處提供
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