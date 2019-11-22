網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



網傳台中市第二選區立委參選人陳柏惟明天將偕同幹部到對手立委顏寬恒競選總部成立大會上，衝撞總統參選人韓國瑜，甚至引來選民、警方關切。當事人陳怕惟今天出面澄清，這是假消息，陳怕惟說，他覺得很不可思議，也很難過，身為參政近1年的年輕人，挑戰艱困選區，還要面臨造謠和抹黑，呼籲選民杜絕惡質造謠和抹黑。

陳柏惟還現場出示桃園火球祭門票，以及署名給他的入場券表示，謠傳他明天上午10時在台中衝撞，事實上他早就答應好友，明天上午10時到桃園參加演唱會，入場券署名給他，有「不在場證明」，謠言不攻自破。

陳柏惟說，此假消息即便是常識可以判斷、付錢給你都不會去衝的誇張的假訊息，都會被誤以為有可能發生，甚至引起網友、警方關心，很不可思議，已到了動搖社會成本，對選舉造成傷害、影響選情。

陳柏惟說，他相信全台灣的立委沒有人敢衝顏寬恒，這是有常識就能夠判斷的明顯謠言，但竟有假消息在網路散播，相當不可思議。若對手顏寬恒想邀他站台，他選舉經費短缺，捐贈隨喜，到場助講與民眾同樂，捐贈金額夠高的話，還可以提供棉花糖機和爆米花機，來個藍營和台灣基進合作同台造勢，歡迎顏先生找他連絡。