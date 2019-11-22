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竹市高年級生俱樂部課程延伸 阿公阿嬤玩樂團、尬街舞

2019-11-22 12:03聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市政府去年打造「高年級生俱樂部」，開設爵士鼓、木箱鼓、街舞、花式調酒等課程，有年長者回家把鍋碗瓢盆當爵士鼓練習，也有年長夫妻跳街舞、直呼越練感情越好，因應熱烈迴響，市長林智堅今指出，高年級生俱樂部課程今年將從東區延伸到香山區，明年北區也會開設課程，希望能達成區區開班的目標，讓更多長輩重拾青春。

58歲的簡旻玉從竹科退休後，為延續對音樂的興趣，今年成為高年級生俱樂部爵士樂團班成員，她分享，為增進爵士鼓技巧，每天都拿家裡的鍋碗瓢盆及筷子練習，爵士樂課程不僅豐她的富退休生活，也讓她結交到一群志同道合的好朋友，甚至讓她和在美國學音樂的女兒有了更多話題。

另外，65歲黃葉彬與62歲妻子鄭貴官連兩年參加街舞課程，黃葉彬從新竹科學園區退休後，便與鄭貴官一起加入街舞班，葉也成為班上唯一的男性學員。黃葉彬說，高年級生俱樂部街舞老師教學深入淺出，對年長者也很有耐心，設計許多動作，協助長輩伸展身體，夫妻一起參加課程，是退休生活中最幸福的事情之一。

社會處長李季縈指出，高年級生俱樂部去年共有72人參與、今年增加至85人，年紀最長為75歲，最輕55歲，今年共開設4個班級，包括首次開設在香山區的復古流行舞班、東區的爵士樂團班、街舞班及木箱鼓班。復古舞流行舞是今年的新班，以朗朗上口的老歌「愛情恰恰」及「對你愛不完」搭配復古青春的舞步，讓年長者舞出老派的青春時尚；而另個今年新增的爵士樂團班學員則來自去年的木箱鼓班，主要學習爵士鼓、貝斯、吉他及電子琴等樂器，讓年長者組一個小型樂團，演奏當紅歌曲「倔強」及「再見」。

65歲的黃葉彬(右)及62歲的妻子鄭貴官(左)一起參加高年級生俱樂部街舞班。圖／...
65歲的黃葉彬(右)及62歲的妻子鄭貴官(左)一起參加高年級生俱樂部街舞班。圖／市府提供
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