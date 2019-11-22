竹市高年級生俱樂部課程延伸 阿公阿嬤玩樂團、尬街舞

2019-11-22 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



新竹市政府去年打造「高年級生俱樂部」，開設爵士鼓、木箱鼓、街舞、花式調酒等課程，有年長者回家把鍋碗瓢盆當爵士鼓練習，也有年長夫妻跳街舞、直呼越練感情越好，因應熱烈迴響，市長林智堅今指出，高年級生俱樂部課程今年將從東區延伸到香山區，明年北區也會開設課程，希望能達成區區開班的目標，讓更多長輩重拾青春。

58歲的簡旻玉從竹科退休後，為延續對音樂的興趣，今年成為高年級生俱樂部爵士樂團班成員，她分享，為增進爵士鼓技巧，每天都拿家裡的鍋碗瓢盆及筷子練習，爵士樂課程不僅豐她的富退休生活，也讓她結交到一群志同道合的好朋友，甚至讓她和在美國學音樂的女兒有了更多話題。

另外，65歲黃葉彬與62歲妻子鄭貴官連兩年參加街舞課程，黃葉彬從新竹科學園區退休後，便與鄭貴官一起加入街舞班，葉也成為班上唯一的男性學員。黃葉彬說，高年級生俱樂部街舞老師教學深入淺出，對年長者也很有耐心，設計許多動作，協助長輩伸展身體，夫妻一起參加課程，是退休生活中最幸福的事情之一。