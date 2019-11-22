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驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42聯合報 記者黃瑞典王駿杰／新竹即時報導

新竹地區昨晚因強風、細雨造成新竹市港南地區及新竹縣竹北市部分地區停電台電新竹區營業處指出，共有2條饋線被強風吹斷，造成6千多戶受影響，台電緊急派員漏夜搶修，至深夜11點58分恢復供電，新竹市消防局一夜接獲30通電桿線路電纜接頭出現星點火光與聲響冒煙案件，市區不時傳出消防車聲音，也引起網友議論。

台電指出，昨晚7點半左右，新竹市輸往竹北市濱海地區的港南第33饋線瞬間停電3分鐘，影響3049户；另六家變電所第10饋線及新竹市港南變電所第21饋線因強風斷線，造成約6千多戶停電，台電緊急加派人員搶修，新竹市港南地區已於晚間9點半恢復供電，竹北市六家地區也於深夜11點58分搶修完成恢復供電，台電總共出動43人冒雨漏夜搶修。

昨晚強風又帶細雨，部分零星線路電纜接頭出現星點火光與聲響冒煙案件，新竹市消防局指出，從傍晚6點多到深夜11點，總共接獲30通報案電話，消防車到場戒護，都無大礙，但有的造成零星的停電。

台電指出，由於部分電線接頭因落塵，下起細雨時，灰塵與雨水導致線路絕緣強度降低而出現洩漏火光，台電定期汰換老舊線路外，部分供電密集區域，已陸續辦理防災韌性計畫將線路地下化，提高供電可靠度。

新竹地區昨晚因強風造新竹縣市2條供電饋線斷線，6千多戶停電，台電漏夜搶修，深夜1...
新竹地區昨晚因強風造新竹縣市2條供電饋線斷線，6千多戶停電，台電漏夜搶修，深夜11點58分恢復供電。圖／台電提供
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