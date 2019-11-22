驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

新竹地區昨晚因強風、細雨造成新竹市港南地區及新竹縣竹北市部分地區停電，台電新竹區營業處指出，共有2條饋線被強風吹斷，造成6千多戶受影響，台電緊急派員漏夜搶修，至深夜11點58分恢復供電，新竹市消防局一夜接獲30通電桿線路電纜接頭出現星點火光與聲響冒煙案件，市區不時傳出消防車聲音，也引起網友議論。

台電指出，昨晚7點半左右，新竹市輸往竹北市濱海地區的港南第33饋線瞬間停電3分鐘，影響3049户；另六家變電所第10饋線及新竹市港南變電所第21饋線因強風斷線，造成約6千多戶停電，台電緊急加派人員搶修，新竹市港南地區已於晚間9點半恢復供電，竹北市六家地區也於深夜11點58分搶修完成恢復供電，台電總共出動43人冒雨漏夜搶修。

昨晚強風又帶細雨，部分零星線路電纜接頭出現星點火光與聲響冒煙案件，新竹市消防局指出，從傍晚6點多到深夜11點，總共接獲30通報案電話，消防車到場戒護，都無大礙，但有的造成零星的停電。