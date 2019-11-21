共享車位、機車提案 竹市議會通過

2019-11-21 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



新竹市停車位供不應求，市議會今天通過多名議員提案，建請市府推動共享車位及共享機車。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 新竹市停車位供不應求，議長許修睿及多名議員提案建請市府推動共享車位及共享電動機車，議會昨天審查通過。市府交通處指出，正研擬共享車位相關辦法，最快年底開放業者申請，另外也蒐集雙北共享機車的操作模式等資料評估，如有好的推動模式，也會配合推動。

許修睿提案指出，資源共享成趨勢，交通部去年放寬共享車位業務，鼓勵自用車位閒置時間透過合法共享車位媒合服務業者平台，供外車使用並可收取合理停車收入，新竹市有15萬輛汽車，停車格僅1萬4千個，供不應求，台北等縣市已推動共享車位業務，提高停車空間減少違停，建請市府擬訂共享車位媒合服務業者登記計畫，並在明年開放實施。

市議員施乃如也提案建請市府推動共享車位，她認為狹窄的舊城區街道常有隨意停車，造成許多用路人不便，近年許多城市推動共享車位，建議市府在可行性評估後盡速辦理。

施乃如與蔡惠婷也分別提案建請市府爭取試辦共享電動機車，可全天提供不同人的旅運需求，讓資源做最大化運用，也可達到節能減碳的效果。這些提案都無異議通過。

市府交通處指出，已參考台北等推動共享車位的經驗研擬相關辦法，有的社區或辦公大樓特定時段停車空間閒置，可以透過媒合平台業者釋出供外車使用，預計年底前擬訂辦法開放業者申請登記，由業者自行整合閒置車位共享。

至於共享機車，交通處表示正蒐集已推動的縣市操作模式等資料，還需評估預算、成本效益及業者意願，如有好的推動方式，也願意配合推動。